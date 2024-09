Mara Venier durante la prima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In ha ricordato l’amico o collega Luca Giurato, morto pochi giorni fa all’età di 84 anni per un infarto fulminante.

Mara Venier a Domenica In: “Ciao Luca Giurato, se sono qui ancora oggi, è solo grazie a te”

«Grazie a tutti. Eccoci qua, un’altra edizione di Domenica In, esattamente è la mia sedicesima. Ho cominciato la prima edizione di Domenica In era l’anno 1993-1994 e mi ha voluto lui, mi ha voluto vicino a lui, Luca Giurato. Ed io voglio ricordare quell’edizione con questo filmato. Per te Luca, adorato». Con la voce rotta dall’emozione Mara Venier ha aperto così la sua 16esima edizione del fortunato contenitore della domenica ricordando l’amico Luca Giurato che la volle al suo fianco 31 anni fa.

«Ciao Luca, se sono qui ancora oggi, è solo grazie a te» – ha concluso la Venier tra gli applausi del pubblico.

Mara Venier e Luca Giurato: “eravamo felici e non lo sapevamo”

Il rapporto tra Mara Venier e Luca Giurato è sempre stato di grande stima ed affetto. La regina della domenica televisiva, infatti, l’ha ricordato in diverse occasioni in questi giorni sempre con grande emozione e trasporto. Proprio al Corriere della Sera ha parlato di Luca Giurato così: «era un signore, un vero signore, dalla grande e spiccata sensibilità, un uomo di charme, un ragazzo — per me è sempre un ragazzo — che stava attento agli altri, sempre carino, affettuoso. È stato un pezzo della mia vita. Il nostro è stato un legame fortissimo che è durato per tutti questi anni».

Il primo incontro tra i due è nel 1993 quando Luca Giurato la vuole nella sua Domenica In come ha ricordato la zia Mara: «fu lui a volermi. Lessi una sua intervista proprio sul Corriere dove annunciava che avrebbe condotto il contenitore di Rai1. Ebbe per me parole dolci: mi piacerebbe avere con me Mara Venier che ho visto in tv da Rispoli, ha delle bellissime gambe. Mi fece sorridere». Infine ha concluso dicendo: «eravamo felici e non lo sapevamo… che ricordi struggenti. Con Luca siamo stati legatissimi, la nostra è stata un’amicizia vera, fatta di complicità, potevamo stare mesi senza sentirci, ma non cambiava nulla. Non ci siamo più lasciati da allora, anche se ci vedevamo poco. Lui non mi ha mai chiamato Mara, mi vedeva e urlava: adorata».