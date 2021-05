Nicola Carraro marito di Mara Venier con una foto in bianco e nero postata su Instagram ricorda la sua ex moglie Adonella Colonna di Paliano, scomparsa il 20 maggio scorso. Una foto che la ritrae giovanissima e bellissima. «Ciao Ado, riposa in pace» ha scritto Carraro, per salutare la madre dei suoi tre figli.

Mara Venier: “Adonella Colonna di Palladio era una donna meravigliosa”

Tanti i commenti di vicinanza e cordoglio, da parte di amici e personaggi del spettacolo, ma anche da persone comuni. A chi non sapeva chi fosse la donna nella foto e chiedeva l’identità della donna, è intervenuta direttamente la conduttrice di Domenica In Mara Venier: «Era la prima moglie di Nicola e madre dei suoi tre figli. Una donna meravigliosa», ha spiegato la Venier nei commenti.