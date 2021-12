Una Mara Venier furiosa contro Guillermo Mariotto, a Domenica In, ha detto al giudice di Ballando con le Stelle che aveva esagerato e le aveva rotto le pa**. La padrona di casa gli ha anche urlato: “Esci dallo studio!”. Ecco cosa è accaduto in diretta durante la puntata di domenica 5 dicembre 2021.

Mara Venier furiosa con Guillermo Mariotto: l’accaduto

Guai a toccare le mamme. Quest’oggi a Domenica In si stava parlando di Ballando con le Stelle e di quanto accaduto nel programma di Milly Carlucci. Il discorso era serio. Si stava analizzando il momento in cui alcuni dei concorrenti, tra cui Valeria Fabrizi, hanno ballato una coreografia speciale raccontando rapporti personali con la loro mamma.

Rossella Erra spiegava perché quel momento ha toccato un po’ tutti ricordando il grande dono di avere ancora una mamma e Mara Venier stava ascoltando molto interessata e quasi commossa. Al contrario Guillermo Mariotto ridacchiava e continuava a borbottare.

All’ennesima risata e all’ennesimo commentino la conduttrice di Domenica In è sbottata contro il suo ospite e furiosa si è scagliata contro Guillermo Mariotto dicendogli in faccia ciò che pensava di lui.

Le parole di Mara Venier a Guillermo Mariotto

Mariotto alla fine dell’intervento della signora Rossella sull’importanza delle mamme ha commentato: “Mmmh, profonda..“. Ciò non è piaciuto a Mara Venier che è intervenuta dicendo: “Scusami Mariotto, ti devo dire una cosa perché mi stai facendo girare le palle. Tu ridevi e non era il momento di ridere. Ci sono momenti in cui ridere ed ironizzare. Non era questo. Non ci sto. Quando si parla di mamme che non ci sono più, non ridere. Se vuoi ridere esci da questo studio“.

La lite è durata pochi minuti. Successivamente la padrona di casa di Domenica In si è riavvicinata a Guillermo che ha detto: “Anche io ho una mamma“.

Cogliendo la palla al balzo la Venier ha risposto: “La facciamo venire in collegamento domenica prossima, lo dico ai miei autori“, ma Mariotto: “Lei non si presta a queste cose“. Come finirà?