Pace fatta fra Mara Venier e Francesca Fialdini. Le due conduttrici della domenica pomeriggio di Rai1, rispettivamente dei programmi ‘Domenica In’ e ‘Da noi…a ruota libera’, si sarebbero incontrate nei corridoi degli studi Fabrizio Frizzi. Un incontro che ha messo a tacere tutte le indiscrezioni e il gossip su una possibile antipatia tra le due regine della domenica.

Mara Venier e Francesca Fialdini: incontro nei corridoi Rai

E’ un momento felice per Mara Venier e Francesca Fialdini che tornano al timone di “Domenica In” e “Da noi…a ruota libera”, i programmi campioni di ascolti della domenica pomeriggio di Rai1. Da tempo però si vociferava di un clima di astio tra le due conduttrici della domenica, ma la zia Mara e la Fialdini hanno spazzato via ogni chiacchiericcio dopo un veloce incontro avvenuto nei corridoi degli studi Fabrizio Frizzi della Rai.

Stando a quanto rivelato da Blogo, la Venier e la Fialdini si sono ritrovate negli studi Rai e si sarebbero fermate a chiacchiere dei loro rispettivi programmi della domenica pomeriggio. Non solo, i ben informati parlando di un lungo abbraccio tra le due dopo la piacevole chiacchierata. Ma cosa era successo tra le due?

Mara Venier e Francesca Fialdini: cosa è successo tra le due?

In realtà non c’è stato mai alcun scontro tra le due conduttrice. Semplicemente la zia Mara dopo Domenica In non lanciava mai il programma ‘Da noi…a ruota libera’ della collega Francesca Filadini. Un comportamento che non è mai piaciuto alla Faldini che, in diverse interviste, l’ha fatto notare generando così la polemica. Sta di fatto che durante la conferenza stampa della nuova stagione di “Domenica In”, la zia Mara non ha voluto rispondere alle domande su Francesca Fialdini gettando così benzina sul fuoco.

Possibile che le due abbiano preferito chiarirsi vis a vis, anche se al momento nessuna delle due conduttrici ha confermato di questo incontro-tregua nei corridoi di mamma Rai.