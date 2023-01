Nella puntata di oggi de La Vita in diretta, programma di Raiuno condotto dal giornalista e conduttore Alberto Matano si parlava della scomparsa di Gina Lollobrigida, dell’addio alla grande attrice e delle polemiche in merito a quelli che sono stati gli ultimi anni della grande star italiana conosciuta in tutto il mondo. Durante la trasmissione è intervenuta telefonicamente Mara Venier, che come ricordiamo tutti, è stata una delle amiche più intime della grande “Lollo” nazionale. La conduttrice di Domenica In, interviene dopo aver ascoltato alcune affermazioni esternate dalla nobildonna Marisela Federici, tra gli ospiti in studio. Ecco di seguito cosa è successo in puntata.

Mara Venier contro Marisela Federici a La Vita in Diretta, su Gina Lollobrigida

Negli anni, il legame di forte amicizia che unisce Mara Venier e Gina Lollobrigida è stato sempre sotto gli occhi di tutti i telespettatori. Quando Mara nel salotto di Domenica In ha ospitato l’attrice recentemente scomparsa, ha sempre mostrato un certo affetto che andava oltre la semplice conoscenza. Un affetto dimostrato anche durante la festa di compleanno della Grande Lollobrigida, come testimoniano le tantissime foto ed altrettanti ricordi che rimarranno indelebili nella mente e nel cuore della Venier.

La telefonata di Mara Venier in diretta alla trasmissione di Alberto Matano

Durante la puntata odierna del La Vita in Diretta, Mara Venier, intervenendo telefonicamente dice: “Vorrei capire di più l’atteggiamento di Marisela Federici, che ha parlato di situazione tragicomica. Vedi Marisela – aggiunge la Venier – di comico in questa storia non c’è niente. Forse fa ridere solo te, visto che vedo che stai ridendo. Ti assicuro che non fa ridere le persone che hanno voluto bene a Gina. Perchè noi l’abbiamo vissuta per tanti anni, abbiamo vissuto il dolore. Gina da me, nell’ultima intervista ha detto: vorrei morire in pace”. La Federici interrompendo la Venier risponde: “Si ma non piangere”. La Venier a sua volta controbatte: “Non piango manco per niente, mi fa orrore il tuo cinismo”.

La nobildonna risponde alla conduttrice di Domenica In con un: “Mi dispiace per il tuo dolore ma ognuno ha il proprio modo di vedere la verità”. A quel punto la Venier di afferma: “Non è la tua la verità. Tu che ne sai che stai lì, di dolore, di sofferenza. Che ne sai di Gina? Che ne sai di come Andrea (Piazzolla) è stato vicino a Gina in questi anni?”

Marisela a quel punto ribatte: “Ma io non capisco perchè ti devi eccitare tanto?” e la Venier le risponde con un: “Perchè ti trovo una donna molto cinica in questa situazione”.

Gli animi si scaldano e Marisela dice: “Stare vicino a una persona è diverso che averla ospite in tv. Io ti ho sentito nei pranzi quando eri vicino a Gina e lei ti raccontava le sue intimità”. A quel punto la Venier chiude il discorso dicendo:”Ma no non ci sei mai stata. Ma Marisela cosa stai dicendo? Ciao A tutti ciao”.

Video: Mara Venier contro Marisela Federici

Eccoti seguito il video dello scontro tra le due donne.