Mara Venier domenica 12 novembre 2023 non ha condotto la nona puntata di Domenica In. Come reso noto in un comunicato pubblicato dalla Rai, la zia più amata dagli italiani è infatti risultata positiva al covid. Ma come sta ora? Scopriamolo insieme.

Mara Venier ha il covid, come sta la conduttrice

Mara Venier è uno dei volti di punta della Rai. Appuntamento fisso della domenica è infatti il suo programma ‘Domenica in‘ che da anni fa compagnia agli italiani che trascorrono questo giorno di festa davanti alla tv. Il 12 novembre però ha dovuto saltare la registrazione della nona puntata a causa delle sue condizioni di salute. Mara Venier infatti ha il covid ma ha voluto tranquillizzare i fan attraverso un video postato sul suo profilo instagram.

Queste le sue parole:

“Come avete visto oggi è andato in onda ‘Il Meglio di’ e non sono andata in diretta perché mi sono presa il covid, anche bello forte. All’inizio pensavo fosse un’influenza, poi ho fatto il tampone ed è uscito questo Covid. Io sono sicura che domenica prossima sarò di nuovo in diretta, ma volevo soprattutto ringraziare tutti quanti voi per i tanti, tanti messaggi. Non riesco a rispondere a tutti quanti, però, davvero, grazie di cuore per l’affetto che mi dimostrate sempre“.

Poi la Venier ha parlato del covid. La campagna anti influenzare e le vaccinazioni nel nostro paese vanno a rilento ma bisogna comunque stare attenti perché questo virus può far male soprattutto alle persone fragili e ai più deboli.

“Sto Covid è veramente maledetto. Bisogna stare attenti, continuare a stare attenti. Ci vediamo domenica prossima, con Domenica In in diretta, sono sicura che starò bene. Un abbraccio a tutti quanti voi amici di instagram“.

In onda il Meglio di Domenica In

La conduttrice è molto amata dal pubblico basti pensare che il suo profilo vanta ben 2,4 milioni di follower. In onda, domenica 12 novembre, è andato ‘Il Meglio di domenica in‘ che ha fatto registrare nella prima parte 1 milione e 800 mila spettatori per il 13,6% di share e nella seconda parte 1.625.000 (13,5% di share).