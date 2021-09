La sua vita grazie a “Temptation Island” è cambiata molto. Dopo aver iniziato la trasmissione assieme al fidanzato Stefano Sirena, Manuela Carriero ha deciso di intraprendere una nuova conoscenza con il tentatore Luciano Punzo. La loro relazione prosegue a gonfie vele tanto che non ha affatto stupito la decisione di entrambi di andare a convivere. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Manuela ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel reality dei sentimenti targato Mediaset dichiarando che è un’esperienza che ripeterebbe.

Sulla decisione di andare a convivere con Luciano ha spiegato: “Siamo davvero molto innamorati e abbiamo voglia di stare insieme, non esistono ostacoli per noi. Ho sempre sentito in lui il desiderio di stare con me. Oltre ai lavori che ci vengono proposti stiamo lavorando sui nostri progetti. Lui mi rende partecipe della sua vita al 100%. C’è molta sintonia, siamo troppo simili. Siamo praticamente una cosa sola”. Proprio Luciano nelle scorse settimane ha deciso di presentare sua figlia Eva a Manuela. Un gesto che ha fatto molto piacere all’ex concorrente del programma.

Manuela Carriero è stata una protagonista indiscussa di questa edizione ma anche la più travolta dalle critiche dopo la decisione di lasciare il suo fidanzato. A tal proposito, ci ha rivelato che la critica che l’ha più ferita ha riguardato quella sul presunto ritocco delle foto pubblicate sui social: “Quello era un servizio fotografico professionale che ho fatto insieme a Luciano ovviamente mi hanno vista truccata e con i capelli fatti e non sono abituati visto che io solitamente non mi trucco”, si è giustificata. Sull’eventuale partecipazione ad un reality, Manuela preferisce non sbilanciarsi. Teme infatti che la timidezza possa giocarle un brutto scherzo. Il Grande Fratello Vip ormai è ai blocchi di partenza. Chissà che oltre Tommaso Eletti, concorrente ufficiale della prossima edizione, non ci siano altri arrivi imprevisti nella casa.

Manuela Carriero, l’Intervista

Manuela, facendo un bilancio che esperienza è stata quella di “Temptation Island”?

“Temptation Island” è stata un’esperienza indimenticabile che porterò per sempre nel mio cuore. Oltre ad aver trovato l’amore che ho sempre sognato ho trovato tantissimi amici. Siamo rimasti tutti in contatto e organizziamo serate e viaggi insieme. Siamo molto uniti ci aiutiamo e abbiamo anche dei progetti insieme.

Considerando come sono andate le cose è un esperienza che ripeteresti?

Si, la ripeterei altre mille volte. Mi è servita tanto per capire bene la realtà delle cose. Non finirò mai di ringraziare la redazione per avermi dato questa possibilità.

Hai deciso di voltare pagina e di iniziare una nuova relazione con Luciano. Come procede la vostra storia?

La nostra storia procede benissimo. In pochi mesi abbiamo fatto tanti passi importanti. Siamo felici, pieni di lavoro e di progetti. Luciano mi ha portata nella sua casa a Napoli, abbiamo un giardino bellissimo e ci piace prendercene cura, pensiamo a tutte le cose belle che vogliamo realizzare, tutti i fiori che vogliamo piantare e tutti gli amici che vogliamo invitare.

Avete annunciato da poco di voler andare a convivere. Cosa ti ha convinto a fare questo passo?

Siamo davvero molto innamorati e abbiamo voglia di stare insieme, non esistono ostacoli per noi. Ho sempre sentito in lui il desiderio di stare con me. Oltre ai lavori che ci vengono proposti stiamo lavorando sui nostri progetti. Lui mi rende partecipe della sua vita al 100%. C’è molta sintonia, siamo troppo simili. Siamo praticamente una cosa sola.

Intanto Luciano ti ha fatto conoscere anche sua figlia Eva. Com’è andato questo incontro? Ti sei sentita accolta dalla sua famiglia?

Luciano mi ha fatto conoscere subito sua figlia perché molto sicuro dei suoi sentimenti verso di me e dei miei nei suoi confronti. La sua bimba è dolce e socievole si è legata dal primo istante a me. Eva non è assolutamente un ostacolo anzi è solo un valore aggiunto. Luciano è un padre straordinario e insieme alla piccola riempiono le mie giornate di gioia. La sua famiglia mi ha accolta a braccia aperte anche loro si sono appassionati a questa storia vedendo il programma e speravano come tutti in un seguito. Luciano rivede in me molto sua madre una donna che si è sempre dedicata solo al lavoro e alla famiglia. Loro mi adorano proprio per questo.

E la tua invece? Come ha vissuto il tuo percorso all’interno del reality?

La mia famiglia ha sempre accettato qualsiasi scelta mi avrebbe reso felice. Sono molto legata a mia sorella Noemi, ci passiamo pochi mesi, lei ha pianto praticamente ogni giorno vedendomi stare male.

Sei stata sommersa dalle critiche. C’è n’è stata una in particolare che più ti ha ferito?

Critiche? lo ricevo solo messaggi bellissimi, tantissime donne si aprono con me e mi raccontano le loro storie. Tutto questo mi ha dato ancora più forza perché ho capito di non essere la sola in una situazione simile. Comunque le critiche non mi toccano. Quando la gente che neanche conosco spreca il suo tempo con commenti inutili io mi godo i miei bellissimi giorni con Luciano. Forse mi ha ferito qualche critica riguardo l’uso di Photoshop. La gente parlerà sempre e comunque. Quello era un servizio fotografico professionale che ho fatto insieme a Luciano ovviamente mi hanno vista truccata e con i capelli fatti e non sono abituati visto che io solitamente non mi trucco.

Dopo questa esperienza, ti piacerebbe partecipare ad un reality? Se sì, più al Grande Fratello Vip o all’Isola dei Famosi?

Non saprei rispondere a questa domanda. Questo mondo un po’ mi spaventa. lo sono una ragazza molto timida, dopo il programma sono stata sommersa da richieste di collaborazioni e mi sono trovata in difficoltà perché io non so usare neanche Instagram e mi vergogno a fare le storie. Ma devo superare questa cosa. In tutto questo mi supporta Luciano, devo tutto a lui. Forse partecipare a un reality potrebbe servirmi per sbloccarmi e aprirmi ancora di più. Non parteciperei all'”Isola dei famosi” perché mi piace mangiare.