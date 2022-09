Periodo professionale d’oro per Manuela Arcuri. L’attrice è stata impegnata sul set del film “Hoganbiiki il valore della sconfitta” e ha partecipato anche al videoclip sociale di Daniele Savelli “Sono come te”. Lo scorso luglio, Manuela si è anche sposata con Giovanni di Gianfrancesco. Dopo essersi sposati nel 2013 a Las Vegas, Manuela Arcuri e l’imprenditore sono convolati a nozze anche in Italia.

Intervista esclusiva a Manuela Arcuri

Noi di SuperGuida Tv abbiamo videointervistato in esclusiva Manuela Arcuri, ospite al Festival del Cinema di Venezia del Salotto delle Celebrità: “E’ sempre emozionante essere qui. Si respira un’aria magica”, ha esordito.

Manuela Arcuri ha poi parlato della partecipazione al videoclip di Daniele Savelli dedicato al tema dell’autismo: “Mi hanno proposto di girare questo videoclip e ho abbracciato subito il progetto per l’iniziativa. In questo modo possiamo essere di supporto a quelle famiglie che ogni giorno si trovano a che fare con persone affette da autismo. Le riprese si sono svolte in un paesino vicino Viterbo, a Sant’Angelo. La particolarità del borgo è che le facciate dei palazzi sono stati dipinti con immagini di fiabe popolari. In questo paesino incontro un uomo, Massimiliano Buzzanca. Da scrittrice quando vedo che si avvicina a me ho timore ma poi mi lascio convincere. Le persone affette da autismo vivono il mondo con gli occhi di un bambino”.

Manuela ci confida poi che il suo sogno sarebbe essere diretta in un film dal regista Giuseppe Tornatore: “Lo trovo un regista fantastico e mi piacerebbe essere diretta da lui”. Abbiamo poi chiesto a Manuela Arcuri di raccontarci qualcosa in più sul giorno più bello della sua vita. L’attrice ha rivelato che si è commossa quando ha attraversato la navata della chiesa assieme al padre: “E’ stata una cerimonia bellissima. E’ un passo importante che auguro di fare alle coppie che si amano. Il momento più emozionante è stato l’ingresso in chiesa. Me lo ricorderò per sempre. Nonostante avessi indossato più volte l’abito bianco nei film ma anche nelle sfilate, quel giorno ho provato qualcosa di diverso, unico e irripetibile. Io e mio marito stiamo stati circondati dalle persone che ci volevano bene”.

Negli ultimi mesi si era rincorsa un’indiscrezione che riguardava la presenza di Manuela Arcuri al Grande Fratello Vip. Ai nostri microfoni, Manuela Arcuri ha rivelato: “Quest’anno non parteciperò. Ogni anno Alfonso Signorini me lo propone perché a lui farebbe tanto piacere che entrassi nella casa. Come esperienza mi piacerebbe ma ancora non è arrivato il momento giusto”. Una dichiarazione che fan ben sperare i fan dell’attrice.

Intervista video a Manuela Arcuri