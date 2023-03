Manuel Bortuzzo è tornato in acqua, in gara nei 100 metri stile libero. Una prestazione molto lottata la sua nel suo esordio internazionale. Un buon recupero per l’atleta italiano ex concorrente del Grande Fratello Vip, che rincorre il sogno della qualificazione ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Manuel Bortuzzo in gara nei 100 stile libero

Dal 9 al 12 marzo, presso la piscina olimpica della Bella Italia EFA Village, di Lignano Sabbiadoro, sta avendo luogo la “Para Swimming World Series”, ovvero la Tappa di Coppa del Mondo di Nuoto Paralimpico, alla quale prendono parte più di 420 atleti giunti da 45 diverse nazioni.

Il sogno Olimpico

I risultati ottenuti durante le gare di Lignano Sabbiadoro saranno già validi ai fini delle qualificazioni per i Mondiali di Manchester 2023 e, soprattutto per i Giochi di Parigi 2024, come sottolinea il DT delle Squadre nazionali Riccardo Vernole: “Una grande occasione per i nostri big per prendere le misure della concorrenza; per le matricole e per i partecipanti ai Campionati italiani un’occasione straordinaria di respirare aria internazionale e confrontarsi con l’élite mondiale”. In contemporanea si svolgono anche i Campionati Italiani Assoluti Invernali di Nuoto Paralimpico.

Bortuzzo ha da sempre manifestato il suo grande desiderio di partecipare ai giochi di Parigi 2024. Anche nella casa del Grande Fratello, il nuotatore parlando con l’amico Aldo Montano ha sempre espresso la voglia di prendere parte ai giochi.

Video: Manuel Bortizzo nei 100mt stile libero

Le gare si sono aperte con i 100 stile libero maschili. L’Italia schiera al completo le medaglie di Tokyo, purtroppo con l’eccezione di Antonio Fantin, che a Lignano è cresciuto sportivamente e si allena, e di Arjola Trimi, fermi per infortunio. Da segnalare l’esordio internazionale di Manuel Bortuzzo iscritto nei 100 rana, 200 misti e 100 stile libero.

Ecco di seguito il video che mostra la prestazione in gara eseguita da Manuel Bortuzzo nei 100 metri stile libero.