Trionfo dei Maneskin agli MTV VMAs 2022 (Video Music Awards), la band italiana, dopo le tre nomination si aggiudica il Premio come “Miglior Video Alternativo” per il brano “I Wanna Be Your Slave”. Qualcosa però, durante la loro esibizione live ha fatto infuriare i tanti fan: a quanto pare, sembrerebbe che ci sia stata una “censura” sulla bassista Victoria e non sul lato B di Damiano.

Maneskin trionfano agli MTV VMAs 2022: censura sul seno di Victoria, Damiano mostra il lato B

Durante l’esibizione live dei Maneskin, in diretta dal Prudential Center a Newark nel New Jersey, qualcosa ha fatto infuriare i fan della band. Victoria, bassista del gruppo a causa di un problema al vestito, è rimasta a seno nudo. La regia ha immediatamente mandato in onda le immagini di un’area dell’Arena vuota per non inquadrarla. Victoria, ha continuato a suonare e Damiano ha concluso la performance, girandosi di spalle e mostrando il lato B. A molti non è andata a genio la “censura” da part di MTV su Victoria. Tantissimi i fan che sui social hanno sottolineato l’ipocrisia di “censurare” il seno di Victoria e non il lato B di Damiano.

Maneskin: un concerto in Ucraina

I componenti della band soddisfatti del premio ricevuto, ai fan ucraini che nei giorni scorsi hanno girato un video omaggio alla band che ha supportato il Paese in guerra, hanno promesso: “Appena possibile terremo un concerto in Ucraina per loro”.

Dove vedere gli MTV VMA 2022 in replica

L’edizione di 2022 è stata trasmessa in diretta in più di 170 Paesi in tutto il mondo. Per chi avesse perso la serata, ecco di seguito le date e gli orari delle repliche su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW):

Lunedì 29 agosto dalle ore 20:30

Mercoledì 31 agosto dalle ore 23:40

Giovedì 1 settembre dalle ore 19:05

Venerdì 2 settembre dalle ore 10:35

Sabato 3 settembre dalle ore 12:40

Video Music Awards 2022: tutti i premiati

Video of the Year: Taylor Swift (“All Too Well”)

Artist of the Year: Bad Bunny

Song of the Year: Billie Eilish (“Happier Than Ever”)

Album of the Year: Harry Styles (“Harry’s House”)

Best New Artist: Dove Cameron

Push Performance of the Year: Seventeen: (“Rock With You”)

Best Collaboration: Lil Nas X, Jack Harlow (“Industry Baby”)

Best Pop: Harry Styles: (“As It Was”)

Best Hip-Hop: Nicki Minaj ft. Lil Baby (“Do We Have a Problem?”)

Best Rock: Red Hot Chili Peppers (“Black Summer”)

Best Alternative: Måneskin (“I Wanna Be Your Slave”)

Best Latin: Anitta (“Envolver”)

Best R&B: The Weeknd (“Out Of Time”)

Best K-pop: Lisa (“Lalisa”)

Video for Good: Lizzo (“About Damn Time”)

Best Metaverse Performance: Blackpink the Virtual

Best Longform Video: Taylor Swift (“All Too Well”)

Best Cinematography: Harry Styles (“As It Was”)

Best Art Direction: Lil Nas X, Jack Harlow (“Industry Baby”)

Best Visual Effects: Lil Nas X, Jack Harlow (“Industry Baby”)

Best Choreography: Doja Cat (“Woman”)

Best Editing: Rosalía (“Saoko”)

Group of the Year: BTS

Song of the Summer: Jack Harlow (“First Class”)

Maneskin agli MTV VMAs 2022 | Video