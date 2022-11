Si chiama “Rush!” il nuovissimo album di inediti di prossima uscita dei Maneskin. La band capitanata da Damiano David ha annunciato sui social l’uscita dell’attesissimo nuovo disco che vedrà la luce solo nel 2023.

Rush!, il ritorno dei Maneskin dopo il successo di “The Loneliest”

I Maneskin hanno rivelato su Instagram l’uscita del nuovo disco. Con un post condiviso con Spotify, la band del record ha annunciato la nuova era discografica “Rush!” in uscita in tutto il mondo dal 20 gennaio 2023. Il disco sarà disponibile al pre-order su tutte le piattaforme online dal 3 novembre in diverse versioni da collezione: CD e vinile standard, bianco, rosso e illustrato. Prosegue il successo mondiale della band italiana attualmente impegnata nel Loud Kids Tour, il tour da record che li ha portati ad esibirsi anche negli Stati Uniti d’America. Proprio durante il concerto tenutosi presso Città del Messico, la band ha presentato in anteprima assoluta l’inedito “Kools Kids” un potente brano punk che farà parte del nuovo album.

Il nuovo album “Rush!” è anticipato dalla potentissima ballad “The Loneliest” che ha conquistato le classifiche di ben 28 paesi arrivando ad occupare la posizione 44 nella Top 50 Global di Spotify e la 75ima posizione nella Billboard’s Global Top 200. Il singolo ha permesso a Victoria, Damiano, Thomas e Ethan di conquistare anche la 300ª certificazione a livello mondiale, visto che in Italia il brano è stato certificato disco d’oro.

Al momento la band ha ricevuto: 18 dischi di diamante, 235 dischi di platino e 47 dischi d’oro.

Maneskin, concerto Loud Kids Tour da record: le date in Italia

La popolarità dei Maneskin è oramai internazionale. Gli artisti italiani più ascoltati nel mondo su Spotify dopo la tranche di concerti sold out negli Stati Uniti d’America ed Europa, sono pronti a tornare in Italia con una serie di appuntamenti live da non perdere. Molti dei concerti in programma negli stadi italiani: il 20 luglio 2023 all’Olimpico di Roma e il 24 luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano.

