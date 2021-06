C’è poco da fare: il successo dei Maneskin è inarrestabile. La band capitanata da Damiano, dopo aver trionfato a Sanremo 2021 e all’Eurovision 2021, conquistano anche gli Stati Uniti d’America. Proprio così, la loro “Zitti e buoni” sta letteralmente facendo impazzire la stampa americana con il New York Times che parla di una band pronta a conquistare il mondo.

Maneskin “zitti e buoni” conquistano l’America

“Siamo fuori di testa, ma diversi da loro“. Cantano così i Maneskin in “Zitti e buoni”, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision 2021. Dopo aver infranto le piattaforme streaming e le classifiche italiane ed europee, la band di Damiano è pronta al grande passo: l’America. Proprio così, la rock band italiana sta diventando un caso anche oltreoceano con il New York Time che si domanda “la band è pronta a conquistare il mondo?”.

Il quotidiano statunitense si è occupato della band italiana complice il grandissimo successo di ascolti di “Zitti e buoni” che in America sta facendo faville su Spotify. Nel lunghissimo articolo dedicato alla band di X Factor si legge:

Ad oggi la canzone è stata in streaming su Spotify per oltre cento milioni di volte. Con oltre 18 milioni di ascoltatori la scorsa settimana, i Maneskin hanno fatto meglio dei Foo Fighters o di Kings of Leon nello stesso periodo.

Maneskin: da X Factor all’America. NYT: “Simon Cowell nuovo manager?”

Paragoni davvero importanti quelli fatti dal NYT che accosta i Maneskin con soli tre album all’attivo con i Foo Fighters, band tra le più apprezzate al mondo con ben 25 milioni di dischi venduti e i Kings of Leon, band americana formata dai tre fratelli Followill che hanno venduto 21 milioni di album e 38 milioni di singoli in tutto il mondo.

Cifre da capogiro che non hanno frenato il NYT nell’accostarle ai Maneskin che sono stati apprezzati per le esplosive performance live e per il look androgeno e curato nei minimi dettagli. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio non sono passati inosservati neppure oltreoceano e c’è chi parla di un possibile accordo in vista con Simon Cowell, il produttore discografico nonché mente di X Factor, che potrebbe diventare il loro manager!

Che dire, l’America dopo aver amato Andrea Bocelli, Laura Pausini e Zucchero, si prepara a perdere la testa anche per il rock dei Maneskin!

