I Måneskin dopo il boom di nomination agli American Music Awards e dopo aver debuttato al primo posto nella classifica FIMI dei singoli con il nuovo brano “The Loneliest” – nuova canzone più ascoltata al mondo il giorno dopo l’uscita – annunciano due speciali date-evento in Italia.

Il gruppo musicale più conosciuto e popolare al mondo, I Måneskin ieri ospiti della trasmissione televisiva di Rai3, “Che tempo Che fa“, hanno annunciato il loro tour mondiale. I 4 ragazzi giovanissimi dopo il successo travolgente che li ha resi protagonisti assoluti del panorama musicale mondiale sono in procinto di iniziare un nuovo tour mondiale: LOUD KIDS TOUR. Tra le tappe, anche due date – evento in Italia che si terranno:

Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023

Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023.

Dove acquistare i biglietti per i concerti in Italia dei Måneskin?

I biglietti saranno disponibili online da martedì 18 ottobre alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 23 ottobre alle ore 11.00.

Il successo inarrestabile dei Måneskin: da Sanremo all’Eurovision fino ad oggi

La band ha inoltre appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come “New Artist Of The Year”, “Favorite Rock Artist”, “Favorite Pop Duo or Group” e “Favorite Rock Song” con “Beggin’”, due nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 nelle categorie “Best Rock” e “Best Italian Artist”.

Anche la colonna sonora originale del film ELVIS, a cui hanno collaborato con il brano “If I Can Dream”, è in nomination nella categoria “Favorite Soundtrack”.

Tutti i successi e i riconoscimenti dei I Måneskin del 2022

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno già vinto il titolo “Best Rock” agli MTV EMA lo scorso anno, e quest’anno hanno conquistato la categoria “Best Alternative Video” agli MTV Video Music Awards (la prima volta in assoluto per un artista italiano).

A questi riconoscimenti si aggiungono anche la nomination nella categoria “Groupe International de l’Année” agli NRJ Music Awards 2022 di Cannes, la vittoria agli MTV Video Music Awards Japan 2022 nella categoria “Best New Artist Video International” e le crtificazioni triplo disco di platino in USA per il brano “Beggin’”, che ha venduto 3 milioni di copie, e disco di platino in UK per “ZITTI E BUONI”.

La scorsa settimana è uscito il nuovo singolo dei Måneskin, “The Loneliest”: già al primo posto nel mondo

Il 7 ottobre è uscito il nuovo singolo “The Loneliest”, brano entrato immediatamente nelle classifiche di 28 Paesi e più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify.

Ha debuttato poi al primo posto nella classifica FIMI dei singoli. Damiano David, frontman del gruppo ha raccontato:

«”The Loneliest” è un singolo a cui teniamo particolarmente, molto personale, in cui speriamo che tanti possano ritrovarsi.»

I Måneskin continuano a lasciare un segno indelebile nella scena internazionale con un’attitudine rara nella scena contemporanea e si stanno preparando al LOUD KIDS TOUR che, dopo la partenza il 26 ottobre da Città del Messico (Sold Out), li vedrà esibirsi in Nord America prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa. Il LOUD KIDS TOUR conta a oggi, su 57 date in totale, ben 41 Sold Out tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York.

Le hit della band sono ormai diventate appuntamenti fissi durante i loro eccezionali

live in festival come Coachella, Lollapalooza, Rock In Rio – dove hanno suonato appena prima dei Guns N’ Roses, e Global Citizen Festival al Central Park di New York, esibendosi prima dei Metallica.

Il 2022 li ha visti ininterrottamente protagonisti di spettacoli colossali e palchi grandiosi nei principali festival di tutto il mondo come lo storico Circo Massimo di Roma che ha registrato il tutto esaurito con oltre 70.000 presenze, e ancora Pinkpop (Paesi Bassi), Rock am Ring (Germania), Summer Sonic (Giappone) e molti altri. Le due date negli stadi italiani, appena annunciate, segnano un altro importante traguardo per la band.

I Måneskin continuano a lasciare un segno indelebile nella scena internazionale, ma in Italia vengono ancora criticati!

Che dire di questi ragazzi? Un vanto sicuramente per l’Italia che portano in alto il nome del nostro Paese. Tutti gli italiani dovrebbero essere orgogliosi dell’impegno, della costanza e della consapevolezza di questi 4 artisti, che seppur giovanissimi hanno travolto la scena musicale mondiale nel giro di pochissimo, un anno e mezzo. Un successo che nemmeno i 4 protagonisti si appettavano.

Tuttavia, proprio in virtù di questo successo i detrattori non mancano mai. Quello che fa sorridere è che le critiche più feroci sui Maneskin arrivano proprio dall’Italia. A questo punto c’è da chiedersi se l’invidia è così grande da stravolgere completamente la verità dei fatti, una verità per altro oggettiva. Il sound e il glamour di questi ragazzi piacciono trasversalmente ai giovanissimi così come a chi è più in là negli anni. Un motivo ci sarà!