Mancino naturale è un film drammatico diretto da Salvatore Allocca nel 2022 che racconta una storia di sentimenti e sport, calcio precisamente. Nel ruolo principale troviamo una brava ed intensa Claudia Gerini, che una volta di più dimostra come riesca agevolmente a calarsi con la medesima disinvoltura sia nelle parti leggere che in quelle più serie. La pellicola è una prima tv e va in onda a partire dalle 21.30 di mercoledì 29 Maggio su Rai 1. Di seguito trovate tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Mancino naturale: la trama in breve e il cast

Isabella è la vedova di un uomo appassionato di calcio che ha chiamato il figlio Paolo in onore dell’indimenticabile Paolo Rossi. Proprio come Pablito, il ragazzino, che ha dodici anni, non solo ama giocare a pallone ma è dotato di un sinistro micidiale. La gloria calcistica sembrerebbe scritta nel destino, ma la strada per arrivarci è lunga e tortuosa.

Fanno parte del cast, oltre alla già menzionata Claudia Gerini, anche, fra gli altri, Francesco Colella, Alessio Perinelli, Katia Ricciarelli, Massimo Ranieri, Francesca De Martini, Stefano Scandaletti, Alessio Vassallo, Alessandro Bressanello e Federico Tocci.

Le curiosità sul film

Queste sono le curiosità da conoscere su Mancino naturale: