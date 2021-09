E’ ufficiale: gli ABBA ritornano dopo 40 anni. Il gruppo musicale svedese ha annunciato un nuovo album di inediti e un nuovo tour per celebrare una carriera di record e successi. Il nuovo disco dal titolo “Voyage” sarà pubblicato il prossimo 5 novembre, mentre c’è da aspettare il 2022 per lo show virtuale “Abbatars“. Ecc

ABBA, Voyage è il nuovo album di inediti

A distanza di 40 anni dall’ultimo album gli ABBA annunciato il loro ritorno sulle scene. Un disco nuovo di zecca e uno show virtuale per la gioia di milioni di fans che hanno ballato con hit senza tempo come “Mamma mia” e “Dancing queen”. Una bella sorpresa per tutti gli amanti della disco music e del gruppo svedese che ha venduto più di 400 milioni di dischi nel mondo.

“È passato un po’ di tempo. Ci siamo presi una pausa dalla primavera del 1982 e ora abbiamo deciso di terminarla” – raccontano Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid che oggi hanno tutti settant’anni. Il gruppo svedese ha aggiunto: “a dire il vero, l’ispirazione principale per tornare di nuovo in studio di registrazione viene dal nostro coinvolgimento nella creazione del concerto più strano e spettacolare che sia mai possibile immaginare“.

Il nuovo album “Voyage” è stato presentato in anteprima durante una conferenza stampa. Gli artisti parlando del nuovo disco hanno confessato: “all’inizio erano solo due canzoni, e poi abbiamo detto, ‘Beh, forse dovremmo farne altre‘”. 10 tracce inedite di cui 2 sono già state rese note: “I Still Have Faith In You” e “Don’t Shut Me Down”

ABBA: uno show virtuale con tanto di avatar dal 2022

Non solo un nuovo album di inediti “Voyage“, gli ABBA hanno annunciato anche un nuovo show musicale in partenza dal 27 maggio 2022. Attenzione però non si tratta di un live come tanti altri, visto che il gruppo musicale svedese si esibirà sul palcoscenico sotto forma di avatar e una band di 10 elementi.

Uno spettacolo unico nel suo genere a cui ha collaborato la compagnia fondata da George Lucas. L’ “Abba Voyage” farà tappa al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra dove è stata costruita una arena della capienza di 3000 posti.

“Saremo in grado di sederci tra il pubblico e guardare le nostre controparti digitali eseguire le nostre canzoni su un palco in un’arena costruita su misura a Londra la prossima primavera. Strano e meraviglioso!” – ha anticipato la band svedese che è al settimo cielo!

Un ritorno che si preannuncia un successo. Basti pensare che l’hashtag #ABBA nel giro di pochissime ore ha infranto solo su TikTok la cifra di un miliardo di visualizzazioni, mentre in 200mila hanno seguito la conferenza stampa della band su YouTube.