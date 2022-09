Al Festival del Cinema di Venezia ha ritirato il Premio Women in Cinema Award organizzato da Claudia Conte. Malika Ayane ha vinto numerosi riconoscimenti nella sua carriera tra cui due premi della Critica al Festival di Sanremo. Con la sua voce inconfondibile, Malika Ayane ha senza dubbio scritto una pagina di tutto rispetto nella storia della musica italiana. Nel corso della sua brillante carriera, la cantante milanese ha collezionato un successo dopo l’altro, arrivando a diventare una vera e propria star.

Intervista a Malika Ayane

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo incontrata al termine della premiazione e abbiamo scambiato con lei qualche battuta. Sul premio che coniuga cinema e musica, Malika ha confidato: “Mi riempie di gioia questo riconoscimento perché è arrivato inaspettatamente. E’ una carezza per me. Quello che mi ripeto sempre senza voler essere presuntuosa è che se fai le cose pensando a quello che potrebbe succedere non ha senso farle. Sono 15 anni che canto e vedere che le piccole cose che faccio riescono a rendere questo mondo più accogliente mi rende felice”.

Malika Ayane confessa poi di voler essere diretta in futuro da Woody Allen: “Sono una sua fan devota e voglio sognare in grande. C’è sempre tempo per ridimensionarsi”.