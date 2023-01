L’iconico Cristiano Malgioglio, oggi ospite nel salotto di Francesca Fialdini a ‘Da noi a ruota libera’, parla della notizia che riguarderebbe un suo imminente matrimonio. Il cantautore ha fatto delle rivelazioni importanti sulle notizie he sarebbero in merito alle nozze con il suo storico fidanzato di origini turche. Ecco cosa ha rivelato Cristiano Malgioglio questo pomeriggio in diretta su Rai1.

Cristiano Malgioglio da Francesca Fialdini smentisce la notizia dell’imminente matrimonio

Cristiano Malgioglio, è uno degli ospiti di oggi a ‘Da noi a ruota libera’, salotto televisivo di Francesca Fialdini in onda su Raiuno. Il cantautore, parlando di una notizia circolata in merito a un suo imminente matrimonio rivela: “Sposarmi? Se io dovessi davvero sposarmi, mi sposerei a Sydney e Fiorello, che ho scelto come mio testimone, dovrebbe essere disposto a venire fin lì. Se Fiorello non verrà, il matrimonio non si farà”.

Cristiano Malgioglio: Se dovessi sposarmi vorrei Fiorello testimone di nozze

Il paroliere di alcune delle più belle canzoni italiane, nonché giurato nel varietà di Rai1 “Tali e Quali”, durante l’intervista aggiunge: “La verità è che non amo parlare della mia vita privata. È vero, ho detto che ho un fidanzato, ma anche tu sei una mia fidanzata perché quando io amo le persone, sono tutti miei fidanzati”.

Gli altri ospiti della puntata di oggi: domenica 15 gennaio 2023

A raccontarsi in questa puntata di “Da noi… A Ruota Libera”, oltre a Cristiano Malgioglio, erano presenti: Lunetta Savino, tra i protagonisti della seconda stagione di “Lolita Lobosco”, la serie tornata su Rai1 registrando ascolti straordinari, Pierpaolo Spollon, sempre più volto delle fiction Rai, protagonista tanto su Rai1 quanto su Rai2 con “Che Dio ci aiuti” e “La Porta Rossa 3”, e Nunzia De Girolamo, che, dal 21 gennaio, torna nella seconda serata del sabato di Rai1 con la nuova edizione di “Ciao Maschio”.