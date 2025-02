Cristiano Malgioglio non di certo è una persona che le manda a dire anzi, il noto paroliere di Mila e di molti altri grandi artisti, è sceso in campo a favore di Giorgia dopo le dichiarazioni espresse da un altro esponente della musica italiana: Mogol.

Malgioglio contro Mogol dopo le affermazioni su Giorgia

Ospite in collegamento della trasmissione tv “Storie Italiane” condotta da Eleonora Daniele, Cristiano Malgioglio ha risposto senza mezzi termini a Mogol che aveva attaccato Giorgia dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo: “Il signor Mogol dovrebbe andare a scuola da Giorgia perché lei non ha una voce, ha uno strumento”.

A scatenare l’ira di Cristiano sono state le parole di Mogol, che ospite di “Un giorno da Pecora” ha offerto un corso gratuito di canto a Giorgia, sostenendo che la cantante “canta come 30 anni fa”.

Le parole di Cristiano Malgioglio contro Mogol

“Oggi sono molto nervoso per quello che ha detto Mogol. Giorgia è la più grande cantante della sua generazione, oggi non c’è una voce come la sua”. – Ha affermato Cristiano Malgioglio durante la puntata di “Storie Italiane”

“A seconda della canzone che uno canta, la voce cambia completamente quei virtuosismi che riesce a fare, sono un’emozione enorme, ce ne fossero di voci così. Dimmi quali sono i cantanti che lui ha lanciato dalla sua scuola? Dire che Giorgia è antica, non ci sto. Guai a chi mi tocca lei e i miei cantanti preferiti, non è giusto e non so perché ha detto questo, non capisco”. – Ha dichiarato Malgioglio.

“Che cosa vuol dire che è antica? Lei è un miracolo. Non c’è una voce così in circolazione. Io avrei voluto Giorgia quest’anno all’Eurovision. Avrebbe fatto bene Mogol a scrivere una canzone per Giorgia e avergliela proposta, no? Stiamo parlando di una delle più grandi cantanti italiane, dove sono queste voci oggi?”, – ha concluso infine Malgioglio durante il suo intervento.

Anche il web a difesa di Giorgia

Le parole di Mogol non hanno scatenato solo l’ira di Cristiano Malgioglio, anche il popolo del web si schiera in difesa della cantante, ingiustamente classificata in sesta posizione durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo