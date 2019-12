Torna ‘Maledetti Amici Miei’, lo show televisivo con protagonisti Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi in prima serata su Rai2. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della sesta puntata in onda stasera, lunedì 2 dicembre 2019 su Rai2.

Maledetti Amici Miei, anticipazioni di lunedì 2 dicembre

Lunedì 2 dicembre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Maledetti Amici Miei”, il programma televisivo con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. Come sempre al centro della puntata racconti, ricordi, confessioni senza freni e senza pudori proprio come si fa tra veri amici. Con loro ci saranno ancora una volta Max Tortora e la “maestra d’ansia” Margherita Buy.

Per la sesta puntata dello show, che arriva a distanza di diverse settimane dalla consueta messa in onda, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi hanno in serbo una serie di sorprese per i telespettatori visto sul palcoscenico ci saranno due grandi ospiti. Si tratta di Gino Paoli, il grandissimo cantautore genovese e Dori Ghezzi, la compagna di Fabrizio De Andrè.

Maledetti Amici Miei ospiti: da Mara Venier a Cecchi Gori

Non solo, ospite della puntata anche Mara Venier, la regina della domenica che con la sua “Domenica In” continua a registrare ascolti record nel pomeriggio di Raiuno. Ospite in studio anche Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico legato agli attori e conduttori da una profonda amicizia e da tanti film e avventure. Infine, ospiti anche Adriano Panatta, mentre Ubaldo Pantani vestirà i panni di Mario Giordano.

Giovanni Veronesi, durante la puntata, omaggerà anche l’amico e collega Francesco Nuti con un toccante momento. Confermata in toto poi la presenza della President band: Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce).