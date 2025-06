Dopo il grandissimo successo di “Piangere a 90”, Blanco sorprende i fan con un nuovo singolo inedito. Si tratta di “Maledetta Rabbia“, la nuova canzone disponibile dal 20 giugno 2025 su tutte le piattaforme online e streaming.

Blanco dopo “Piangere a 90” esce il nuovo singolo “Maledetta rabbia”

Dopo il successo del singolo “Piangere a 90”, Blanco ha pubblicato un nuovo inedito dal titolo “Maledetta rabbia” disponibile da venerdì 20 giugno su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) accompagnato dal videoclip su YouTube. Un ritorno che ha sorpreso i fan considerando l’enorme successo del singolo “Piangere a 90” che, in pochissimi giorni, ha raggiunto il primo posto in tutte le classifiche streaming e radiofoniche diventando il più grande ritorno discografico dell’anno raggiungendo.

Con “Maledetta rabbia” prosegue il viaggio musicale di Blanco verso una nuova attesissima era discografica di prossima uscita. Anche nel nuovo singolo il cantautore mantiene intatta la sua carica istintiva e torna a esplorare sonorità più dirette, dinamiche e trascinanti, muovendosi in equilibrio tra energie estive e tempeste interiori. La voce graffiata parla di un rapporto concluso di cui però ci sono ancora le tracce. La canzone, prodotta da Michelangelo, è un roller Coster emotivo destinato a conquistare i fan e non solo.

Maledetta Rabbia di Blanco, il videoclip ufficiale

Maledetta Rabbia di Blanco, il testo completo

Non è stato facile

Lasciarti stare

Ma prima o poi, prima o poi, prima o poi

Doveva capitare

Anche a me

Odio l’estate

Ti voglio dimenticare

Voglio partir con la mia macchina scassata per raggiungere il mare

Ma senza te non c’è niente che mi dà

Normalità, vivo solo da rockstar

Oh, mi avvicinerò per assorbire tutto questo dolore, dolore, dolore

Anche se ti ho detto basta

Quante volte sei tornata?

Scusa se ti ho resa strana

Eri l’unica che mi ascoltava

Attenta che io ti strappo le labbra

Male-male-male-male-maledetta rabbia

Vorrei rimpiazzarti

Ma non giudicarmi

Oh non capisco il perché

Un po’ mi manchi, un po’ mi manchi, un po’ mi manchi

Ma senza te non c’è niente che mi dà

Normalità, vivo solo da rockstar

Oh, mi avvicinerò per assorbire tutto questo dolore, dolore, dolore

Anche se ti ho detto basta

Quante volte sei tornata?

Scusa se ti ho resa strana

Eri l’unica che mi ascoltava

Attenta che io ti strappo le labbra

Male-male-male-male-maledetta rabbia

Credimi non sono un mostro

Qualcosa poi è andato storto

Mettici che mi vuoi morto

Ma ci ho preso gusto anche al dolore, dolore, dolore

Anche se ti ho detto basta

Quante volte sei tornata?

Scusa se ti ho resa strana

Eri l’unica che mi ascoltava

Attenta che io ti strappo le labbra

Male-male-male-male-maledetta rabbia