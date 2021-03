Màkari, nuova serie giallo di Rai1, prende il via da lunedì 15 marzo 2021 in prime time. Il protagonista è Claudio Gioè che interpreta il brillante giornalista Saverio Lamanna.

Claudio Gioè, attore siciliano vestirà i panni di Saverio Lamanna, in “Makari” nuova fiction di Rai 1. Lamanna è un brillante giornalista che torna alla sua Sicilia dove diventerà detective per caso. Dopo una sfolgorante carriera nella Capitale, come scrittore si trova improvvisamente disoccupato e costretto a tornare alla sua terra d’origine, la Sicilia, per ripartire da zero.

La serie tv nasce dalla penna di Gaetano Savatteri; la regia è affidata a Michele Soavi prodotta da Palomar e Rai Fiction. Claudio Gioè, che ci ha regalato molte emozioni in diverse fiction da Vita in fuga sempre su Rai 1, all’indimenticato Ivan di Meo di Squadra antimafia ora vestirà i panni di uno strampalato giornalista, che si ritrova ad indagare e diventare detective per caso.

“Makari”: cast, trama e personaggi

Saverio Lamanna, dunque, è un giornalista che si improvvisa detective. La serie tv si intitola Makari e di seguito vi sveliamo cast, trama e personaggi. Saverio Lamanna – scrittore che ha perso il posto di lavoro di ufficio stampa di un viceministro – torna alla sua Sicilia nel borgo che si chiama Makari, ritrovando l’amico di sempre Peppe Piccionello, dalla battuta sempre pronta e un look semplice e genuino.

Inoltre, Lamanna si innamora di Suleima, una splendida ragazza che per mantenersi agli studi lavora come cameriera in estate nel ristorante Marilù. La donna sta per laurearsi in architettura e si imbatte in questo personaggio un po’ strambo ma di cui si sente attratta. Lamanna, nel corso delle puntate indaga su omicidi, sparizioni e misteri.

Sul suo personaggio, l’attore Gioè racconta in una nostra intervista rilasciata in esclusiva a Super Guida Tv: “I romanzi di Gaetano Savatteri riescono a raccontare una Sicilia contemporanea e che cerca di affrancarsi dai luoghi comuni. Saverio Lamanna è un traghettatore di questa nuova visione. Attraverso i suoi occhi critici scopriremo gioie e dolori ma anche vizi di questa terra sempre con la speranza di riscoprirne gli aspetti poetici e romantici. L’ho ritrovata tragicamente uguale a se stessa ma con la voglia di poter guardare al futuro a testa alta”, ha dichiarato il protagonista.

Aggiungendo sul paragone con Montalbano: “Saverio Lamanna è un personaggio che mi somiglia molto per età, per cultura e per provenienza geografica. Tra quelli che ho interpretato è quello che finora mi si avvicina di più sia pur con tutte le sue diversità”. Sul paragone con Montalbano, Claudio Gioè scansa ogni equivoco: “Se guardo gli ascolti dell’ultima puntata dico magari. Siamo di fronte ad un paragone azzardato. Montalbano è una serie che ci accompagna da 20 anni e già solo l’accostamento per me è un onore”.

Makari: qual è la location della fiction? Dove è stata girata?

La fiction è ambientata nella Riserva dello Zingaro: “Màkari” è il titolo della serie, ma anche il nome di uno degli angoli più suggestivi della Sicilia, dove sono ambientati i quattro gialli delle altrettante puntate. «Parliamo di una meravigliosa frazione di San Vito Lo Capo (TP): è lì che Lamanna si stabilisce, dopo aver ristrutturato una vecchia casa di famiglia» spiega Gioè.

I temi trattati nelle varie puntate sono molteplici, tratti dai libri di Savatteri ne trae ispirazione. Ci sarà modo di raccontare la scomparsa di un minore, di omicidi, di scommesse clandestine e anche la morte di una giovane produttrice cinematografica, che porterà Saverio a fare i conti con la realtà del luogo.

Makari su Rai 1 vs L’isola dei Famosi 2021 su canale 5

La fiction di Rai avrà una temibile concorrenza sulle reti Mediaset. Si tratta della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, il reality sulla sopravvivenza che per la prima volta vedrà Ilary Blasi alla conduzione e con un cast eccellente. Chi avrà la meglio in termini di ascolti? Di solito le Fiction Rai fanno grandi ascolti e uno share altissimo – Mina Settembre e Lolita Lobosco – ne sono un chiaro esempio. Anche Stavolta sarà così? O il pubblico si sintonizzerà sull’ammiraglia Mediaset per vedere lo sbarco dei “naufraghi” in Honduras?

Appuntamento quindi con Makari, da lunedì 15 marzo 2021 in prime time su Rai 1.