Makari 4 ci sarà? Quando è da poco terminata la terza stagione di Makari, i fan già si interrogano su cosa accadrà al protagonista Saverio Lamanna e ai suoi amici. I buoni risultati in termini di ascolti fanno pensare ad un proseguimento della serie. Vediamo insieme cosa ha dichiarato la direttrice di Rai Fiction.

Makari 4 ci sarà, arriva la conferma ufficiale

L’ultima puntata di Makari 3 ha chiuso con 4,4 milioni di ascolto medio e il 24,1% di share, numeri importanti che fanno comprendere come la serie sia molto amata dal pubblico. Makari, altro non è che una piccola località della Sicilia dove il giornalista Saverio Lamanna (interpretato dall’attore Claudio Gioè) si rifugia per diventare scrittore, raccontando nei suoi libri i casi che risolve. Nel corso delle stagioni, abbiamo imparato a conoscere lui e gli altri protagonisti della fiction che va in onda in prima serata su Rai1.

Come spiegato dalla direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati: “Makari testimonia la forza di un racconto popolare esemplare, capace di rinnovarsi stagione dopo stagione. Grazie alla regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca, agli scrittori, al cast guidato da Claudio Gioè e anche alla leggerezza di un intreccio che unisce giallo e commedia e che si esalta nella cornice mozzafiato della Sicilia”.

I fan possono stare tranquilli, Makari 4 è già in cantiere: “Un altro importante risultato che Rai Fiction condivide con Palomar, con cui siamo già al lavoro per la scrittura della quarta stagione”.

Come è finito Makari 3

Ma come è finita la terza stagione di Makari? Il finale della serie lasciava intendere che ci potesse essere una quarta stagione dati i numerosi interrogativi lasciati aperti. Una puntata ricca di colpi di scena che ha raccontato anche della morte di Anna. Unica certezza sembra essere la ritrovata serenità tra il protagonista Saverio e Suleima che sono tornati insieme grazie a Piccionello e al papà di Saverio.