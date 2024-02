Torna Makari con la terza stagione. Ritroveremo nel cast non solo Claudio Gioè e Domenico Centamore ma anche Ester Pantano e Antonella Attili. Nelle quattro puntate, Saverio Lamanna dovrà affrontare quattro nuovi casi di omicidio, che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate, un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina, un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario, un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale. Non saranno solo questi casi a mettere alla prova Lamanna. Anche il rapporto con Suleima attraverserà dei momenti difficili, complice l’arrivo di due nuovi personaggi che cercheranno di destabilizzare il loro equilibrio.

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Ester Pantano e Antonella Attili. Le due attrici ci hanno raccontato qualcosa in più sui loro personaggi: “Marilù è sempre stata descritta come una donna di spirito, un’imprenditrice che ha costruito con Lamanna un rapporto quasi materno. In questa terza stagione, Marilù mostrerà le sue fragilità perché verrà coinvolta suo malgrado in qualcosa più grande di lei che proviene dal passato. Sarà Lamanna in questo caso a risolvere la situazione”, dice la Attili. Ester Pantano invece rivela: “Suleima accetterà un consiglio da parte di Giulio, un suo ex fidanzato. Sarà lui a farle ricordare quello che veramente voleva fare spronandola così a realizzare i suoi sogni”. Il personaggio di Suleima ci insegna che a volte è possibile rimanere in ottimi rapporti con i propri ex. Secondo Ester però questo è possibile solo ad una condizione: che l’amore sia svanito per entrambi. L’attrice rivela: “L’ex deve essere una persona sana di mente, questo è il primo punto. Poi per mantenere un buon rapporto bisogna essere consapevoli che il sentimento non ci sia più da entrambe le parti altrimenti si potrebbe incorrere in ricatti emotivi. In questa terza stagione Suleima e Lamanna cercheranno di avere delle conferme sulla solidità della loro relazione attraverso delle piccole “pungolate”.