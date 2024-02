Dopo il successo delle prime due stagioni, manca poco per rivedere Claudio Gioè nei panni del giornalista e investigatore Saverio Lamanna. Vediamo insieme di cosa parlerà la terza stagione e quando potremo vederla in tv.

Makari 3, quando in tv la terza stagione

Grande attesa per Makari 3, la serie in onda su Rai 1 tratta dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri. Nel ruolo del protagonista (4 episodi la prima stagione, tre la seconda) abbiamo visto Claudio Gioè. L’attore interpreta Saverio Lamanna, un giornalista che dopo essere stato licenziato torna in Sicilia, a Makari, suo paese natale. Qui inizia a indagare su quello che succede del paese insieme all’eccentrico amico Peppe Piccionello e alla studentessa di architettura Suleima, di cui si innamora. La terza stagione di Makari andrà in onda a partire da domenica 18 febbraio 2024 in prima serata su Rai1 alle 21.25 e vedrà tanti colpi di scena.

Nel cast ci sono Ester Pantano, nel ruolo di Suleima, e Domenico Centamore in quello di Piccionello. In Makari 3 vedremo anche new entry come gli amici/nemici Michela e Giulio interpretati rispettivamente da Serena Iansiti ed Eugenio Franceschini.

Anticipazioni sulla serie

In Makari 3, seguiremo da vicino il giornalista che dopo un momento no decide di mettere da parte il suo sogno di scrivere un romanzo giallo. Saverio Lamanna si concentrerà su quattro omicidi da risolvere in quattro puntate. Ci sarà una lotta fra due sue ex fidanzate di gioventù, che metteranno in crisi il suo rapporto con Suleima, ed un mistero che prende vita dalla tragica storia di Gibellina. Nel corso delle altre puntate, assisteremo alla morte di un ex di Marilù, ucciso nel corso di un festival letterario ed a un sospetto incidente avvenuto in un centro termale. Sarà possibile vedere Makari 3 in diretta su Rai da domenica 18 febbraio o in streaming su Raiplay. Il primo episodio si chiamerà ‘Il Fatto viene dopo‘.