Se trascorrete la serata di Ferragosto in casa davanti alla tv e avete voglia di ridere senza dover pensare troppo, il film per voi è Mai stati uniti, una commedia del 2013 scritta e diretta da Carlo Vanzina. Va in onda in prima serata su Nove: ecco alcune curiosità sulla pellicola.

Mai stati uniti: la trama e il cast

Angela, Carmen, Nino, Dario e Michele, che non si sono mai visti prima e non potrebbero essere tra loro più diversi, si ritrovano convocati tutti insieme da un notaio e poi a dover intraprendere il medesimo viaggio negli Stati Uniti d’America per spargere le ceneri del padre, sconosciuto, ed incassare l’eredità. Si accorgono così di essere tutti fratelli, figli di 5 donne diverse che il loro padre ha sedotto. L’esperienza offre loro l’ occasione per conoscersi e ricostituire la bizzarra famiglia.

Il cast annovera nomi e volti noti dello showbiz italiano, ovvero Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Richy Memphis, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli e Daniele Piperno.

Curiosità sul film

Mai stati uniti è una commedia leggera e simpatica, ma non certo di grande livello. La consigliamo a chi desidera concedersi un’ora e mezza di rilassatezza in una serata di festa. Ecco qualche curiosità sul film: