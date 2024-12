Nell’attesa generale per lo scoccare del 2025, Vevo Italia stila la classifica degli artisti e i videoclip più visualizzati nell’anno 2024 in chiusura, su YouTube.

Mahmood regna: La Top-list degli artisti più visti nel 2024

É tempo di bilanci, nel mese di dicembre 2024, e come di consueto accade in chiusura di ogni anno Vevo Italia ha reso pubbliche le classifiche degli artisti e i video che in musica si sono imposti come grandi protagonisti, negli ultimi 12 mesi, in termini di ascolti e in visualizzazioni.

Si parte con la Top Ten degli artisti più visti su Vevo Italia nel 2024, che in pole position premia Mahmood, come l’artista più visualizzato negli ultimi 12 mesi. Alle spalle del giovane Leader e grande conferma musicale a Sanremo 2024, troviamo poi il trapper Tony Effe, secondo artista più visualizzato nel 2024 e artista prossimo alla partecipazione al Festival di Sanremo 2025, ammesso alla gara tra i Big della musica. La medaglia di bronzo spetta a Geolier, secondo classificato a Sanremo 2024, reduce dal successo della hit sanremese “I’ p’ me, tu p’ te”.

La quarta posizione in TOP10 spetta a Sfera Ebbasta. Tra i trapper, si fa strada anche la prima voce femminile, quinta classificata, ANNA. Nella seconda metà della top10 si classica settimo Lazza, seguito da Rocco Hunt, che si colloca in ottavo piazzamento. A chiudere la Top10 degli artisti più visualizzati secondo Vevo Italia, su YouTube, sono Marco Mengoni e Alessandra Amoroso, rispettivamente all’ottavo e al nono posto, con Gigi ‘Alessio, che chiude in definitiva la classifica, decimo.

E alle note posizioni degli artisti, corrispondono in ordine decrescente, i seguenti numeri nei volumi di visualizzazioni:

Mahmood, 135.6 milioni di views Tony Effe, 130.6 milioni di views Geolier, 113.8 milioni di views Sfera Ebbasta, 111.3 milioni di views ANNA, 109.1 milioni di views Lazza, 108.1 milioni di views Rocco Hunt, 92.6 milioni di views Marco Mengoni, 75.4 milioni di views Alessandra Amoroso, 61.2 milioni di views Gigi D’Alessio, 59 milioni di views

Mahmood è anche nella TOP-10 dei video più visualizzati

Per ciò che concerne la top list dei video dal più alto volume di visualizzazioni, è ancora una volta Mahmood ad avere la meglio. Il cantautore reduce dal successo del brano sanremese “Tuta Gold” ottiene la leadership con il video dello stesso singolo festivaliero. A seguire troviamo “Sesso e Samba” di Gaia e Tony Effe al secondo piazzamento. “Ma Non Tutta La Vita”, altra hit uscente dal Festival di Sanremo 2024, dei Ricchi e Poveri, è il video terzo-classificato.

Tra le altre posizioni, in TOP10, quali video più visti, spiccano inoltre “Storie Brevi” di Tananai ed Annalisa, “100 MESSAGGI” di Lazza, “Mezzo Rotto” di Alessandra Amoroso in collaborazione con Big Mama. E ancora la hit estiva 30° di ANNA e RA TA TA di Mahmood. Così come si evince tra i volumi di visualizzazioni, dati nella classifica dei video più visti nel 2024: