Tra Mahmood e suo padre non corre di certo buon sangue. Il cantante, in numerose suoi canzoni, ha raccontato di essere stato abbandonato quando era piccolo. Ora però arriva la smentita da parte di Ahmed Mahmoud che si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa. Vediamo insieme cosa ha detto il papà del rapper.

Mahmood abbandonato da piccolo, il padre si difende e passa al contrattacco

Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, è un cantautore italiano che ha ottenuto il successo grazie alla sua partecipazione a Sanremo. Vince infatti con ‘Soldi’, brano in cui parla del rapporto con suo padre che l’avrebbe abbandonato quando aveva 5 anni. Nel testo infatti Mahmood spiega: “È difficile stare al mondo. Quando perdi l’orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se. Pensavi solo ai soldi, soldi“.

Anche in un’altra sua canzone, Gioventù bruciata, Mahmood canta: “Ma ricordo bene quando mi dicesti resto. Persi in una vita incasinata. Se ci pensi a me l’ho complicata. Ripetevi sempre la stessa telefonata“. Ora però il papà, Ahmed Mahmoud, ha deciso di dire la sua versione in un’intervista al Quotidiano Nazionale. L’uomo racconta di non aver abbandonato Mahmood e di averlo incontrato più volte nel corso degli anni.

Inoltre racconta di non essere stato informato che era lui al centro dei testi delle canzoni del figlio: “Anche se non ci vedevamo spesso, il rapporto non si è mai interrotto e non avrei mai immaginato che potesse parlare di abbandono. Mi fa soffrire sentirmi descritto in questo modo”.

La richiesta-provocazione

Ahmed Mahmoud spiega di non sentire Mahmood da circa un anno e che il figlio non gli ha fatto neanche visita quando ha saputo che si era ammalato. La sua intervista si conclude con una richiesta che sa di provocazione: “Se lui davvero pensa che io l’abbia abbandonato e non vuole avere più a che fare con me, vorrei che cambiasse il suo cognome: non più Mahmoud. Non pretendo che cambi il suo nome d’arte ma quello reale“.

Al momento il cantante non ha replicato sui social. Chissà se nella prossima canzone ci sarà un riferimento a quanto dichiarato da suo padre.