Mahmood a Verissimo: “Amici e parenti mi ricaricano” | Video Mediaset

Mahmood a Verissimo ha raccontato di come amici e parenti gli diano la carica per continuare a fare ciò che fa. Non appena finirà il tour correrà da loro per svagarsi. Il cantante ha fatto nei giorni scorsi una bellissima sorpresa alla madre regalandole i biglietti per Londra. Andranno insieme per il suo concerto. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.