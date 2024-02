Mahmood torna al Festival di Sanremo. Il cantante lo ha vinto ben due volte (tre, con la vittoria tra i Giovani). Quest’anno, al Festival di Sanremo 2024, porta in gara con il brano dal titolo “Tuta Gold”. “Stavolta se vinco mi tirano i pomodori. E poi questo brano è qualcosa di totalmente nuovo per me. E io ne sono molto orgoglioso, qualunque sarà il risultato finale”. – Dice il cantante durante l’incontro con la stampa.

Mahmood a Sanremo 2024 con il brano “Tuta gold”

Il Festival di Sanremo è “sempre una prima volta e ci andrei quasi tutti gli anni”. Un’occasione anche per far conoscere il nuovo percorso musicale. Per il 16 febbraio è in uscita il nuovo album Nei letti degli altri. “Ci sono voluti due anni e mezzo per finirlo. Anni in cui sono cambiato molto e sono maturato soprattutto a livello emotivo e nei rapporti con le persone. Prima mettevo più barriere, non so se per timidezza, ora sto cercando di essere più empatico. Questo è il mio viaggio personale. Non posso dire io se ho cambiato il festival, so solo che da allora ho iniziato a lavorare tanto”.

Il cantante ha scelto l’immagine del letto, considerato da lui stesso “un porto sicuro, dove portiamo chi amiamo, dove veniamo traditi o tradiamo. Il letto è dove ho esorcizzato tanti demoni, compresa la paura di non essere amato. È la mia visione a 360 gradi sulle relazioni interpersonali”.

Nella serata delle cover Mahmood si esibirà con Come è profondo il mare di Lucio Dalla, accompagnato dai Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, gruppo storico sardo di canto a tenore, composto da quattro voci maschili soliste. “Come è profondo il mare è una delle canzoni italiane più belle, descrive per eccellenza il senso di libertà. Il mare non lo puoi recintare. Io mi sento libero anche artisticamente: è l’unica cosa che mi permette di fare questo lavoro senza renderlo un lavoro. E poi mi rende felice portare la Sardegna, terra d’origine di mia madre sul palco dell’Ariston”.

Il brano Tuta Gold

Una visione intima rappresentata dal letto, metafora di una casa in cui potersi rifugiare e dove far sempre ritorno. Tuta Gold, il nucleo del disco che “fissa quadri di vita differenti, collegati dal mio modo di raccontare. Torno al passato, a ciò che ha provocato sofferenza, ma che ha avuto anche risvolti positivi perché quei dolori mi hanno fortificato. Rappresenta la maturità emotiva che questo disco mi ha regalato”.

Nel testo ci sono riferimenti al bullismo vissuto da adolescente. “Non so se posso aiutare qualcuno, ma sono il più sincero possibile nel raccontare la mia esperienza”. E – dopo Soldi – anche al padre, con il quale ha avuto un rapporto complicato. “Ma ne riesco a parlare perché l’ho superato”. Nel disco ci sono alcuni feat. da Tedua a Chiello in Paradiso, all’artista francese Angele in Sempre/Jamais.

Tour in Europa e in Italia

Subito dopo il Festival di Sanremo 2024, Mahmood inizierà il suo tour, prima in Europa tra i mesi di aprile e maggio “vediamo se dopo l’Eurovision si ricordano ancora di me” – Scherza il cantante, poi in Italia con le date estive in programma dal 19 luglio.