La musica torna protagonista in “Magazzini musicali“, il programma condotto da Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo su Rai2. Le due voci di Rai Radio 2 raccontano con due registri complementari la musica in modo avvincente, credibile e autorevole nel nuovo programma di Rai2.

Magazzini musicali, il nuovo format su Rai2

Su Rai2 è tempo di tornare a parlare di musica con “Magazzini Musicali“. Si tratta di un nuovo programma musicale realizzato da Rai Pubblicità e condotto da Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo. Un format completamente nuovo che riporta l’attenzione sulla musica nel pomeriggio di Rai2.

Al centro di tutto c’è la musica soffermandosi su come sono cambiati i tempi. Non solo, l’obiettivo è quello di puntare l’attenzione sulla integrazione tra il linguaggio televisivo e l’universo digitale nella musica di oggi.

Il programma parte dalle classifiche di vendita degli album e dei singoli più venduti della settimana secondo FIMI-Gfk. Si parte da qui per parlare di quella che è la musica di oggi interconnessa con i social, il web e le tendenze della società attuale. Tra una posizione e l’altra della classifica spazio anche ad esibizioni dal vivo, approfondimenti inerenti i temi dell’attualità musicale e la presenza di rubriche a tema.

Magazzini musicali, conduttori

Il programma è affidato a Greta Marchetto e Gino Castaldo su Rai2, le due voci di Rai Radio 2. Già diversi gli ospiti che hanno partecipato alle prime puntate tra cui Brunori SAS, che ha registrato una esibizione live in esclusiva per Magazzini Musicali e Vasco Rossi. Per l’occasione il rocker di Zocca ha presentato in esclusiva il videoclip del suo nuovo singolo “Una canzone d’amore buttata via”.

Il programma è prodotto da iCompany, Magazzini Musicali è realizzato da Rai Pubblicità che ha costruito il progetto di brand integration crossmediale insieme a WINDTRE, in qualità di main sponsor del programma.