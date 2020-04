Magalli ospite di “Da Noi..a Ruota Libera”, condotto da Francesca Fialdini, nella domenica pomeriggio dell’ammiraglia Rai, ha fatto delle dichiarazioni particolari in merito alla sua carriera e i suoi progetti futuri.

Giancarlo Magalli pronto a lasciare la televisione? Le parole del conduttore

Confessione inedita di Giancarlo Magalli a Da noi… a ruota libera, dove rispondendo alle domande di Francesca Fialdini ha reso noto che sarebbe pronto a lasciare la televisione. Certo non immediatamente, ma è un pensiero che il conduttore accarezza da tempo.

Ogni domenica pomeriggio, subito dopo Domenica In con Mara Venier, va in onda il programma di Francesca Fialdini, Da noi..a Ruota libera, dove domenica 19 aprile è stato ospite Giancarlo Magalli.

Il presentatore de I Fatti Vostri ha confessato alla Fialdini, che sarebbe pronto a lasciare la televisione dopo aver presentato per molti anni programmi di successo e ancor prima come autore. La televisione è il suo mondo e ha passato la maggior parte del suo tempo sul piccolo schermo, ma fra un quattro o cinque anni vorrebbe lasciare il posto a nuove leve e quindi godersi la pensione. Ma non è un addio immediato, ma ponderato e che sarà fatto fra un po’ di tempo.

Magalli, dunque vuole godersi la sua pensione e il meritato riposo: “Fra 4/5 anni – confessa il presentatore – vorrei lasciare la tv e godermi la pensione. È un pensiero che ho da un po’ e che non ho mai detto fino ad oggi”.

Giancarlo Magalli: non parla più di Adriana Volpe

Nell’intervista con la collega di Da Noi a ruota libera, ha parlato di parecchi colleghi con cui ha anche condiviso lo schermo: da Pippo Baudo a Raffaella Carrà, per poi passare ad Heather Parisi e Paolo Fox. Ma non ha fatto nessun accenno all’ex gieffina Adriana Volpe con la quale c’è una disputa legale in corso.

In realtà Magalli, pare aver fatto un passo avanti verso la ex collega, ma a Volpe non pare disposta ad accoglierlo a braccia aperte: “Oggi non voglio più guardare al passato – ha replicato la Volpe – Lui ha provato a fare pace solo pubblicamente, a me non è arrivato mai alcun messaggio neppure uno di condoglianze”. Sapete bene che la conduttrice ha dovuto abbandonare il Grande Fratello Vip proprio perché colpita da un lutto: il suocero.

Giancarlo Magalli in quarantena: come se la cava?

Magalli come tutti è chiuso in casa per cercare di arginare il contagio del covid- 19. Il dpcm del governo infatti impone di rimanere a casa in quarantena al fine di evitare l’espansione del virus. Si può uscire solo per motivi di lavoro, ed è quello che fa Magalli.

Il presentatore si trova nella sua casa a Roma e sente molto la mancanza delle figlie che non vede da mesi. “Per fortuna lavoro ancora ma non vedo le mie due figlie da mesi”, ha ammesso l’ospite di Francesca Fialdini.