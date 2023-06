“Madri, una vita d’amore”, è il titolo italiano della serie tv spagnola “Madres. Amor y vida”, andata in onda dal 2020 in Spagna e che approda in Italia su Mediaset Infinity. La nuova serie tv racconta le storie di cinque madri che lottano al fianco dei propri figli, contro la malattia, all’interno di un ospedale. Donne forti e coraggiose che affrontano la vita quotidiana in ospedale, ma anche il mondo del lavoro, della famiglia e dell’amore. Le cinque donne si aiuteranno reciprocamente per affrontare i loro problemi, tutto e sempre per il bene dei loro figli.

“Madri – Una vita d’Amore”, nuova serie su Mediaset Infinity

La nuova serie dal titolo Madri, una vita d’amore, sarà disponibile dal 21 giugno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity e sarà in esclusiva solo su questa piattaforma che ricordiamo essere gratuita. Sono ben 26 gli episodi corrispondenti alla prima e alla seconda stagione della serie tv e sono stati girati a Madrid. Composta da 13 episodi, la prima stagione è stata trasmessa per la prima volta su Amazon Prime Video l’8 maggio 2020.

La trama

In “Madri, una vita d’amore” troveremo il personaggio di Elsa, un’adolescente anoressica, prova a togliersi la vita. Ma prima chiama la persona che più ama e odia in quel momento: Marian, sua madre. L’atipico intervento di un’atipica pediatra, Olivia, impedirà il suicidio e darà inizio a una guerra tra le due donne per gestire le cure della ragazza. Luisa, una madre che ha dovuto abbandonare la vita in paese per stare accanto a Andy, il figlio adolescente in coma, vive con speranza e paura il primo appuntamento con un ammiratore.

Natalia, una giovane incinta, è disposta a tutto pur di diventare madre. Anche a morire provandoci. Mila, una signora anziana, si prende cura del nipote Sergio, un bambino con autismo, e del figlio Simon, un bugiardo compulsivo che non esita a infrangere un permesso penitenziario per essere presente quando il figlio uscirà dalla sala operatoria. Dopo la morte della madre adottiva, una dottoressa di grande prestigio, Olivia cerca di conoscere la madre biologica.

Cast di “Madri – Una vita d’Amore”

Nel cast troviamo: Aida Folch, Alain Hernandez, Belen Rueda, Carmen Ruiz, Antonio Molero, Ana Labordeta, Carla Diaz, Joel Bosqued e Maria De Nati. La regia è affidata a: Ana Vazquez e Mar Olid.