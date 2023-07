Dopo giorni di preoccupazione e di illazioni, Madonna è finalmente riapparsa in pubblico. I fotografi l’hanno sorpresa a passeggiare tra le vie di New York in compagnia di un’amica e poi è stata lei stessa a rivolgersi direttamente ai fans attraverso Instagram. Ecco quali sono state le sue parole.

Madonna scrive per la prima volta su Instagram dopo il malore: le sue parole

Dopo la grave infezione batterica che l’ha colpita a fine Giugno, i giorni in rianimazione e il ritorno a casa, Madonna è tornata a comunicare con i suoi estimatori attraverso i social.

Su Instagram la popstar ha scritto: “Grazie per tutta la vostra energia positiva, per le vostre preghiere e le parole di incoraggiamento e di pronta guarigione”. Poi aggiunge “Ho percepito il vostro amore. Sono sulla via della guarigione e mi sento incredibilmente grata per tutte le benedizioni che la vita mi sta riservando”.

“Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli. Il secondo pensiero è stato che non volevo deludere nessuno di coloro che avevano comprato i biglietti per il mio tour. Non volevo nemmeno deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per mettere in piedi il mio show. Odio deludere chiunque”, spiega.

Il Celebration Tour è rimandato

Con queste parole Madonna si riferisce alla necessità di rimandare il tanto atteso Celebration Tour, che doveva partire il 15 Luglio. La cantante ha infatti scritto: “Ora mi sto concentrando sulla mia salute e sul diventare più forte, tornerò con voi il prima possibile! Il piano attuale prevede di riprogrammare la tappa nordamericana del tour e di iniziare a ottobre in Europa” e poi “Non potrei essere più grata per la vostra attenzione e il vostro sostegno. Con affetto, M”.

Anche se le condizioni fisiche della star planetaria appaiono in netto miglioramento, è evidente che non sia ancora possibile per lei sostenere la fatica di un tour in giro per il mondo. La sua priorità, al momento, è pensare alla salute, a rimettersi in sesto e a ritrovare le forze. I fans tuttavia, devono solo avere un pizzico di pazienza ed aspettare l’autunno, quando Miss Ciccone tornerà ad essere l’animale da palcoscenico che conosciamo da decenni.