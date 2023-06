Madonna è ricoverata in ospedale. Grande paura ed apprensione tra i fan dell’icona pop mondiale che hanno scoperto in queste ore della notizia. La cantante di “Like a Virgin” è ricoverata in terapia intensiva, ma è in fase di miglioramento stando a quanto rivelato dal manager Guy Oseary.

Madonna, la cantante ricoverata per grave infezione batterica: come sta?

Ore di paura tra i fan di Madonna. L’ex Material Girl è ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di New York a causa di una grave infezione batterica. La notizia è trapelata nelle ultime ore tramite i social per un annuncio fatto da Guy Oseary, il manager della pop star che ha comunicato:

Sabato 24 giugno, Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva. La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa. In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour. Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati.

La cantante è stata rinvenuta nella sua abitazione di New York priva di sensi lo scorso sabato. La Ciccone è stata immediatamente soccorsa e trasportata in un ospedale della grande mela dove è stata intubata in terapia intensiva. Al momento non è dato sapere di più, ma le condizioni della cantante sono in miglioramento. A starle accanto la figlia Lourdes Maria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guy Oseary (@guyoseary)

Madonna: annullato il Celebration Tour mondiale

Il ricovero di Madonna in ospedale per una grave infezione batterica ha spinto il manager Guy Oseary a comunicare anche la cancellazione del Celebration Tour. La 64enne cantante aveva annunciato un tour mondiale: 43 concerti in giro per il mondo tra Stati Uniti, Canada ed Europa con live anche a Milano. Un live tour di cui era entusiasta come aveva dichiarato nel video di presentazione: “sono entusiasta di esplorare quante più canzoni possibili nella speranza di dare ai miei fan lo spettacolo che stavano aspettando“.

Purtroppo al momento il tour mondiale è stato annullato per motivi di salute con la popstar chiamata ad affrontare una nuova battaglia. Il Celebration Tour era stato pensato per festeggiare i 40 anni del singolo “Holiday” e segnava il ritorno dell’icona pop nelle arene e negli stadi dopo anni di stop dai concerti. Il manager ha però rassicurato i fan sul futuro del tour: “condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati“. Forza Madonna!