Emozionati ma disinvolti Lorella Boccia e Clementino sono pronti a debuttare sul palco di Made in Sud, lo show televisivo che prenderà il via lunedì 18 aprile 2022 in prima serata su Rai2. Comicità, risate, musica e divertimento, la nuova edizione vedrà alternarsi sul palco comici confermatissimi, grandi ritorni e nuovi artisti da scoprire per festeggiare i dieci anni dal debutto proprio su Rai2 della fortunatissima trasmissione. Durante la conferenza stampa avuta luogo presso l’auditorium Rai di Napoli, noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato i due conduttori Lorella Boccia e Clementino. Ecco cosa hanno dichiarato ai nostri microfoni.

Made in Sud: le parole dei conduttori Lorella Boccia e Clementino ai nostri microfoni

Lorella Boccia e Clementino sono carichi, pronti a conquistare il pubblico di Rai2. Durante la conferenza stampa, alla presenza di Massimo Lavatore – Direttore Rai2, Antonio Parlati – Direttore Centro di Produzione Tv Rai di Napoli, Roberto Ferrara – Direttore Rai Canone e Beni Artistici, Fabio Di Iorio – Vice Direttore Rai2 e di Nando Mormone – Tunnel Produzione, i due conduttori hanno dato già modo di far divertire i presenti all’insegna della spontaneità e grazie soprattutto alla loro complicità.

Lorella Boccia: “La maternità mi ha cambiato in meglio. Io a Sanremo? È presto”.

A Lorella Boccia da poco diventata mamma della piccola Luce, abbiamo chiesto come sta vivendo questa nuova avventura e che Lorella vedremo a Made in Sud. Ai nostri microfoni la conduttrice ha raccontato: “Vedrete una Lorella più consapevole della propria vita e delle relazioni con le altre persone. L’arrivo di Luce mi stravolto, mi ha cambiata, in meglio ovviamente. È stata la più grande gioia della mia vita”.

Made in Sud è la trasmissione che ha lanciato Stefano De Martino nella conduzione, che con Lorella condivide le origini, l’esperienza ad Amici e la passione per la danza. A Lorella abbiamo chiesto se anche lei vede nella conduzione tv la strada da seguire. “In realtà la tv ha sempre fatto parte della mia vita, prima con la danza e poi con la conduzione. Si, Torre Annunziata sta sfornando un po’ di persone pronte per far parte di questo mondo. non ci siamo solo io e Stefano ma anche Gabriele Esposito” – ha affermato ai nostri microfoni. Lorella sembra essere pronta anche per palcoscenici molto più grandi, alla nostra domanda su una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo, la Boccia dice: “Ragazzi è ancora presto, godiamoci il presente”.

Clementino: “Sono emozionato. Spero di tornare a The Voice. Sanremo? Speriamo”

Durante la conferenza stampa abbiamo avuto modo di intervistare Clementino. Al rapper abbiamo chiesto quali sono le emozioni che sta vivendo alla vigilia di questo importante debutto. “Una grandissima emozione. Io vengo dai villaggi turistici, portare le mie doti da intrattenitore sul palco di Made in Sud è un’emozione indescrivibile, non vedo l’ora di farvi vedere tutto” – Ha dichiarato il cantante.

Alla nostra domanda su un suo possibile ritorno a The Voice in veste di giudice, e su una sua possibile partecipazione in gara al Festival di Sanremo, Clementino dice: “Spero di si, perchè The Voice è la mia mamma televisivamente parlando. A Sanremo non ci ho ancora pensato, al momento non saprei dirtelo”.