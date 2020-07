Sesto ed ultimo appuntamento con Made In Sud, lo show prodotto da Rai2 e condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Ecco gli ospiti, le anticipazioni e i comici della grande festa finale in onda lunedì 20 luglio 2020 alle 21.20 su Rai2.

Made in Sud 2020 puntate: gran finale di lunedì 20 luglio 2020

Lunedì 20 luglio 2020 alle ore 21.20 appuntamento con il gran finale di “Made In Sud“, il varietà condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta in prima serata su Rai2. L’ultima puntata dello show, prodotto da Rai2 in collaborazione con Tunnel Produzioni, sarà una grande festa all’insegna della risata e del divertimento. Padroni di casa ancora una volta Stefano De Martino e Fatima Trotta con la partecipazione straordinaria di Biagio Izzo con le sue incursioni comiche.

Il tema dell’ultima puntata è naturalmente “Il gran finale”. Per l’occasione due ospiti speciali: Rocco Hunt a Enzo Avitabile che condivideranno il palcoscenico del CPTV di Napoli. Per l’ultima puntata torneranno anche due presenze fisse di questa edizione: Lello Arena e Sal Da Vinci che canterà un medley di canzoni dedicate a Napoli e presenterà l’ultimo singolo “Viento”.

Made in Sud 2020, tutti comici

Naturalmente “il gran finale” di Made in Sud 2020 punta ancora una volta sull’intrattenimento, la risate e l’ironia con un cast di comici variegato. Tantissimi i comici che si alterneranno sul palcoscenico per regalare ai telespettatori un’ultima serata all’insegna dell’allegria: da Paolo Caiazzo a Mino Abbacuccio, da Mariano Bruno a Ciro Giustiniani, da Enzo e Sal fino a I Ditelo Voi. Non mancheranno per il gran finale il duo de gli Arteteca, Maria Bolignano, I Sud 58, I Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Nello Iorio, Matranga e Minafò e I Respinti.

E ancora a completare il cast anche: Enzo Fischetti, Ettore Massa, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato, Rosaria Miele, Rosario Alagna alias Gianni Lattore, Tommy Terrafino, I Gemelli di Guidonia, la rivelazione Vincenzo De Lucia, le Sex and the Sud e Manu e Luca. Come sempre le musiche saranno affidate a Frank Carpentieri.