Tutto pronto per la terza puntata di Made In Sud, il varietà condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta in prima serata su Rai2. Scopriamo gli ospiti, le anticipazioni e i comici al centro della puntata in onda lunedì 29 giugno alle 21.20 dall’Auditorium del CPTV di Napoli.

Made in Sud stasera: ospiti di lunedì 29 giugno 2020

Lunedì 29 giugno 2020 alle ore 21.20 va in onda la terza puntata di “Made In Sud“, il varietà di grande successo condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta Rai2. Come sempre accanto ai conduttori l’attore e comico Biagio Izzo con le sue incursioni comiche e i suoi “Tic Tic”. Il tema della terza puntata è la follia e ospite musicale sarà ancora una volta Sal Da Vinci protagonista di un medley musicale sulle note di “D’Istinto e di cuore”, “Nanà e Napule”. Il cantautore napoletano sarà accompagnato dai padroni di casa Stefano e Fatima che duetteranno sulle note di “Un bacio a mezzanotte” e de “La vecchia fattoria”. Oltre a Sal Da Vinci, ospite della puntata anche Lello Arena pronto a regalare come sempre momenti di grande divertimento.

Made in Sud cast: da Enzo e Sal agli Arteteca

Come sempre al centro di Made in Sud i comici che si alterneranno durante la lunga diretta su Rai2. A cominciare da Mino Abbacuccio con il suo “Peppe Domanda”, Peppe e Rosaria e lo “Zuppa party”, Enzo e Sal i “Bamboccioni”, I Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Ciro Giustiniani e la signora Romilda alias Maria Bolignano.

E ancora sul palcoscenico allestito presso l’Auditorium del CPTV di Napoli ci saranno anche: gli Arteteca Enzo e Monica, Francesco Albanese, Nello Iorio, Ettore Massa, Matranga e Minafò insieme a Rosario Alagna ovvero Gianni Lattore, Mariano Bruno e il suo “Lallo il Cavallo”.

Nel cast anche: I Falchi Claudio Di Giovanni e Giuseppe Accetta, Simone Schettino, Tommy Terrafino, Antonio D’Ausilio e il “Gerardo Show”, Peppe Iodice, Adel Ahmed, Manu e Luca, l’imitatore Vincenzo De Lucia, i Radio Rocket, i Sud 58, i Gemelli di Guidonia, mentre il professore Enzo Fischetti e Uccio De Santis saranno in collegamento dalla Puglia.

A completare il cast di comici: Lello Arena e Paolo Caiazzo alias i vecchietti del parco e la musica a cura di Frank Carpentieri.