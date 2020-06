Made In Sud torna in prima serata su Rai2 con il secondo appuntamento. Dopo il grandissimo successo della prima puntata, Stefano De Martino e Fatima Trotta con la complicità di Biagio Izzo sono pronti a regalare un’altra serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento al pubblico di Rai2. Ecco le anticipazioni e i comici al centro della puntata in onda giovedì 25 giugno alle 21.20 dall’Auditorium del CPTV di Napoli.

Made in Sud stasera: ospiti di giovedì 25 giugno 2020

Giovedì 25 giugno 2020 alle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Made In Sud“, il varietà fatto di comicità, risate, musica, colori e divertimento condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta in prima serata su Rai2. Accanto ai conduttori Biagio Izzo con le sue incursioni comiche e i suoi tormentoni, ma non mancheranno ospiti speciali come Enzo Avitabile che duetterà con il giovane rapper Speranza.

Non solo, tra gli ospiti della seconda puntata che avrà come tema “l’estate”, anche il cantante Sal Da Vinci che proporrà dal vivo un medley delle canzoni più famose del musical di successo “C’era una volta…Scugnizzi” e l’attore Lello Arena, presenza fissa di questa decima occasione.

Made in Sud, tutti i comici della seconda puntata

Oltre agli ospiti, la seconda puntata di “Made In Sud” vedrà alternarsi sul palcoscenico i comici che sono il cuore pulsante del programma. Un parterre ricchissimo e variegato tra personaggi vecchi e nuovi. A cominciare da Paolo Caiazzo nei panni di “Tonino Cardamone”, Mino Abbacuccio e il suo Peppe Domanda, Mariano Bruno e i suoi divertentissimi travestimenti tra cui “C’è Ttina”.

E ancora: Enzo e Sal, gli Arteteca, Ciro Giustiniani nel nuovo personaggio de L’Immortale, i Ditelo Voi, la signora Romilda alias Maria Bolignano, i Radio Rocket, Francesco Albanese, Peppe Iodice, Nello Iorio e Simone Schettino. Ma non finisce qui, visto che tra i comici di questa edizione ci sono anche: Matranga e Minafò, le Sex and Sud, il professor Enzo Fischetti, Uccio De Santis, Ettore Massa, Antonio D’Ausilio, Peppe Laurato, Rosaria Miele, Rosario Alagna, Tommy Terrafino e le new entry di quest’anno Adel Ahmed, Claudio Di Giovanni, Giuseppe Accetta, I Gemelli di Guidonia e Vincenzo De Lucia che la scorsa settimana ha conquistato tutti con l’imitazione di Maria De Filippi.

A completare il tutto la musica di Frank Carpentieri.

L’appuntamento con Made In Sud è il giovedì in prima serata su Rai2.