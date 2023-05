Maddalena Svevi è una delle protagoniste dell’ultima edizione di Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. La ballerina ha infilato le sue prime scarpette da ballo a soli 3 anni e da quel momento non le ha più lasciate. Nel programma di Canale 5, Maddalena ha mostrato le sue doti con grinta, impegno e determinazione. Qualità che le hanno permesso di accedere al Serale nella squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini fino ad arrivare alla semifinale. Maddalena non è nuova al piccolo schermo, nel 2016 infatti, partecipa a Pequenos Gigantes e successivamente entra a far parte del corpo di ballo del Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Maddalena Svevi, con lei abbiamo parlato del suo percorso all’interno della scuola di Amici, del rapporto con Mattia Zenzola, vincitore dell’edizione di quest’anno e dei suoi sogni.

Maddalena Svevi, intervista esclusiva alla ballerina di Amici di Maria De Filippi

Maddalena raccontaci questo momento post Amici: quali sono le emozioni?

“Sono ancora un po’ frastornata, io ero dentro la scuola da settembre, sono otto mesi, ritornare alla vita reale è un po’ strano. Tornare alle vecchie abitudini e ricordarsi come funziona al di fuori di una realtà molto diversa non è facile. Ovviamente sono molto felice di tutto questo, sto cercando di lavorare il più possibile”.

Tu hai già avuto esperienze importanti. Hai fatto parte del corpo di ballo del programma Pequenos Gigantes e Il Cantante Mascherato. Nel 2022 protagonista del video di Aka7even. Come immagini ora la tua carriera dopo Amici?

“Cerco sempre di non avere troppe aspettative, sicuramente gli obiettivi ci sono, poi sono anche molto scaramantica, quindi cerco di non dirli di solito. Spero che la danza possa diventare il mio lavoro e di riuscire a vivere di questo, che poi in fondo è la mia più grande passione”.

Come è nata la passione per la danza?

“Con estrema sincerità non ricordo quando è iniziata la mia passione per la danza. Ricordo di aver sempre ballato, fin da quando ero piccola. Non saprei dire in realtà come è nata, probabilmente sono nata con la danza dentro di me”.

Quanti sacrifici ci sono dietro questa scelta di abbracciare il mondo della danza?

“Principalmente i sacrificali, soprattutto quelli economici, li ha affrontati mia madre che mi ha permesso di studiare danza e di portare avanti quella che è la mia passione da sempre, nonostante la mia famiglia non navigasse nell’oro. I miei sacrifici possono essere stati quelli di dover rinunciare ad alcune cose che solitamente si fanno nel periodo dell’infanzia e dell’adolescenza, ma per me questi non sono stati dei veri e propri sacrifici, perchè queste scelte mi permettevano di ballare, che poi è quello che io volevo fare”.

Sei stata legata al ballerino Mattia Zenzola, vincitore di Amici. Dopo alcuni mesi di relazione vi siete lasciati: hai dichiarato che si è rotto qualcosa. Ora vi siete sentiti?

“Quando sono uscita dal talent non era proprio un bel periodo tra di noi perchè ci eravamo detti delle determinate cose. Dopo la sua vittoria gli ho scritto un messaggio, mi sono complimentata con lui. Mattia si merita questa vittoria dopo il suo percorso durato ben due anni e soprattutto dopo l’infortunio. Sono molto felice per lui, gli voglio un mondo di bene. Non mi ha ancora risposto, probabilmente sarà ancora preso dai tanti messaggi che gli sono arrivati. Sicuramente ci risentiremo, io comunque non voglio mai perdere i rapporti, per me lui può essere un grande amico sicuramente”.

Ci racconti un momento difficile e uno bello che hanno segnato questa esperienza?

“I momenti difficili sono stati tanti, principalmente quelli dove mi ritrovavo da sola con me stessa, e quindi cominciavo a pensare al futuro, a quello che sarebbe venuto dopo il periodo di Amici, perchè comunque finito il percorso nel talent, bisogna riprendere la propria vita in mano. Io avevo tanta paura nell’immaginarmi la vita fuori dalla scuola. I momenti più belli, beh, sicuramente quando ballavo con i ballerini professionisti. Il ballare con loro mi portava l’adrenalina a mille, balla re e guardarci negli occhi è stato bellissimo. Sentivo la danza nelle vene”.

Cosa porterai con te degli insegnamenti di Maria De Filippi? E ci racconti un aneddoto che riguarda il rapporto proprio con Maria?

“Maria ci ha insegnato una cosa che per me è importantissima: ovvero di non portare mai rancore e di accettare tutte le critiche, perchè possono essere costruttive e anche se non lo sono, comunque vanno accettate perchè fanno parte del nostro lavoro. Questo è un insegnamento grandissimo che Maria ci ha dato. Un insegnamento da mamma. Tra gli aneddoti, beh ci sono sicuramente le nostre chiacchierate, quando ci tranquillizzava sopratutto. Se c’era un problema lei aveva sempre le parole giuste”.

Veniamo ai progetti: dove ti vedremo? Cosa puoi anticiparci

“Al momento non c’è ancora niente di sicuro, io adoro la televisione quindi spero di tornare al più presto a lavorare in tv: questo è uno dei miei obiettivi. A me piace molto anche il teatro, voglio fare il più possibile per mostrare agli altri la mia danza, la mia passione”.

Chi erano i tuoi miti da bambina? Tra questi c’è forse Lorella Cuccarini visto che hai fatto parte della sua squadra?

“Assolutamente, Lorella è il primo nome che mi viene in mente. Lei lo schermo lo bucava, io ho sempre adorato Lorella, è stato stupendo vederla da vicino. All’inizio era anche un po’ strano vederla lì, è stato bello stare in squadra con lei e con Emanuel Lo. Anche Elena D’Amario e Simone Nolasco, io li stimo moltissimo, già prima di Amici li seguivo tantissimo. Per me sono due ballerini da cui ho tratto ispirazione”.

C’è un consiglio che Lorella ti ha dato?

“Una cosa che mi ha sempre detto Lorella Cuccarini, è di non mollare mai e di far sempre vedere tutto quello che ho dentro. Lorella è una persona autentica, una grande professionista e una persona vera”.