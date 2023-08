Inarrestabile Madame. Dopo il grandissimo successo di Sanremo 2023 dove ha convinto critica e pubblico con la super hit “Il bene nel male“, la cantautrice vicentina è tra le più ascoltate dell’estate 2023 con il brano “Aranciata“. Un 2023 da incorniciare per la cantante che, dopo un tour estivo, è pronta a tornare dal vivo con una serie di concerti nei palazzetti.

Madame, la cantante si gode il successo: da Sanremo ad “Aranciata”

Il 2023 è stato un anno magico per Madame. Dopo la seconda partecipazione al Festival di Sanremo 2023 dove ha brillato con “Nel bene nel male”, la cantante ha definitivamente spiccato il volo. Il brano ha conquistato critica e pubblico diventando una hit in radio e sulle piattaforme streaming anticipando l’uscita dell’ultimo album di inediti dal titolo “L’amore”. Un successo straordinario per la cantante vicentina che impazza nelle radio con l’ultimo singolo “Aranciata”, un brano frizzante ed originale che si è fatto apprezzare sin dal primo ascolto.

Sulla scia del successo del suo ultimo album ha dato poi il via ad un tour estivo: da Forte dei Marmi a Follonica, da Palermo fino a Taormina. Il gran finale è previsto per il 30 settembre a Napoli. Ma non finisce qui, visto che la cantante ha già annunciato un tour autunnale in partenza il 21 ottobre con un concerto-evento al Mediolanum Forum di Assago. Una data che si preannuncia imperdibile per tutti i fan della cantante al suo debutto al Forum di Assago. Il tour proseguirà poi in giro per l’Italia con la cantante pronta a presentare dal vivo tutti i brani nuovi contenuti nel disco “L’amore”.

Madame, i concerti della cantante in autunno

Un autunno ricco di impegni per Madame pronta a portare in giro per l’Italia la sua musica e il suo ultimo album di inediti dal titolo “L’Amore”. Insieme a Madame sul palco ci sarà la band che la accompagna in tour dal primo momento: Dalila Murano (batteria), Karme (Carmelo Caruso) (tastiere), Estremo (Enrico Botta) (consolle) ed Emanuele Nazzaro (basso).

Ecco tutte le date dei concerti live in programma da ottobre 2023:

21 ottobre 2023 – MILANO – Mediolanum Forum

5 novembre 2023 – ROMA – Auditorium Parco della Musica

8 novembre 2023 – BARI – Teatro Team

21 novembre 2023 – BRESCIA – Teatro Dis_Play

23 novembre 2023 – BOLOGNA – Teatro Europauditorium

25 novembre 2023 – GENOVA – Teatro Carlo Felice

27 novembre 2023 – TORINO – Teatro Colosseo

30 novembre 2023 – FIRENZE – Teatro Verdi

2 dicembre 2023 – SANREMO – Teatro Ariston

6 dicembre 2023 – REGGIO EMILIA – Teatro Romolo Valli

8 dicembre 2023 – PADOVA – Gran Teatro Geox+

Il tour è prodotto da Friends&Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture management e Sugar.