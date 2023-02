Madame arriva travolta dalle polemiche no vax al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Il bene nel male“. La cantautrice, alla sua seconda partecipazione dopo il grande successo di critica e pubblico con “Voce”, si presenta con un brano d’amore molto forte.

Madame canta “Il bene nel male” a Sanremo 2023: testo della canzone e significato

“Il bene nel male” è la canzone portata in gara da Madame alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023. Per la giovane cantautrice che conta collaborazioni con Ghali e Laura Pausini, torna per la seconda volta sul palcoscenico del Teatro Ariston dopo la polemica scoppiata per il finto green pass. Alla fine, nonostante il coro di richieste di escluderla dalla kermesse canora, la cantante sarà regolarmente in gara con una canzone che parla di una storia d’amore raccontata dalla voce di una prostituta.

Il significato de “Il bene nel male”

A raccontare il significato del brano “Il bene nel male” è stata proprio la cantautrice che ha rivelato:

È una storia d’amore raccontata da una prostituta.Nella canzone il termine “puttana” suona come una dolce offesa. In pratica mi immedesimo in una prostituta che si innamora di un uomo, ma lui la vede soltanto come un errore. Tra loro nasce una discussione, rispetto alla quale lei fa un ragionamento più profondo: la morale è che puoi prendere ciò che di buono ti arriva da qualsiasi parte. Che sia il 70 per cento bene e il 30 per cento male o viceversa, il messaggio è: concentrati sulla fine del percorso, su ciò che anche una puttana può darti.

Madame, il testo di “Il bene nel male”

di Madame – N. Biasin – I. Sinigaglia – Madame

Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi”

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“Guarda tanto tanto tanto tanto

Amore, tu sei,

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bene nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Non male per me

Non sono nemmeno un dolce ricordo

A me è rimasto il rimpianto,

A te soltanto il rimorso

E ho paura di te

Ho sempre avuto paura di te

Non ti ho mai dato il cuore

Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio

Il cuore va tenuto dentro al petto

Per potere ancora respirare

L’amore è solamente

Di chi prova amore

Non è di chi lo riceve

E io che l’ho provato ad ogni tocco tuo,

Posso dire che a me è rimasto

Il bene, a te il male

A me il bene, a te il male

Bene nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Tu mi hai saputo solamente dire

“Amore, amore, amore tu sei

Sei l’errore più cattivo

Che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto tanto tanto tanto tempo

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto…

L’unico sei tu

Con cui ho fatto l’amore,

Facendo l’amore

Amore tra tutti

Hai pagato il mio corpo a parole, parole dolci

Sarò una puttana

Ma sei peggio di me

Perché di tutto quello che ti ho dato

Potevi tenerti tanto tanto tanto

Di quel bene nel male

Di bene nel male

Bene di bene nel male

Di bene nel male

Un po’ di bene nel male

Di bene nel male

Da chi ti è dato non è importante

È sempre del bene, nel male

Amore