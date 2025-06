Madame è tornata a parlare sui social postando delle stories su Instagram destinate a far discutere. La cantautrice de “Il bene nel male” punta il dito contro la musica di oggi lanciando anche un invito ai colleghi.

Madame su Instagram: “preferisco essere dimenticata perché non pubblico che perché sono scarsa”

La cantante è tornata a far parlare di se non per una nuova canzone, ma per delle dichiarazioni chiare e precise sull’industria discografica e su come funziona oggi il mercato. Madame, una delle cantautrici di maggior talento degli ultimi anni, ha puntato il dito contro il mercato discografico dei nostri tempi in cui trionfa il profitto e il guadagno sulla qualità.

“Non sopporto chi prende la musica come una macchina da soldi, chi lavora 24/7 anche a cose non ispirate e vuote di contenuto per piazzare o grattare da tutti“. Inizia così lo sfogo social di Madame che da diverso tempo ha lasciato le scene musicali. Un approccio del tutto differente quella della cantante rispetto alle regole del mercato che puntualizza: “lasciate in pace l’espressione artistica, fatela respirare, basta intasarla di merda, non è un cesso“. In uno scenario artistico di questo livello, la cantante precisa: “preferisco essere dimenticata perché non pubblico che perché sono scarsa”

Madame lancia un appello ai colleghi artisti: puntare alla qualità

Non solo, Madame scrive un messaggio diretto anche ai colleghi e musicisti che sono ricaduti nelle dinamiche del mercato discografico moderno. Un mercato fatto di sovraesposizione mediatica e di canzonette usa e getta. La cantante ha invitato i colleghi a scegliere la qualità e non la qualità.

Una scelta che Madame ha già fatto ritagliandosi un lungo momento di silenzio dalle scene musicali. Sul finale la cantante confessa: “preferisco essere dimenticata perché non pubblico, piuttosto che essere dimenticata perché sono scarsa“. Una posizione del tutto chiara quella della cantante che non nasconde di essere in controtendenza rispetto alle dinamiche del mercato discografico.