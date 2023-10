Camilla Raznovich torna su Rai3 con un nuovo programma. Si chiama “Macondo“, il nuovo show sull’ambiente promosso da Rai Cultura. Scopriamo i temi, le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di stasera, sabato 28 ottobre 2023.

Macondo, il nuovo programma di Rai3 condotto da Camila Raznovich

Al via da sabato 28 ottobre 2023 dalle ore 21.45 “Macondo”, il nuovo programma condotto da Camila Raznovich trasmesso in prima serata su Rai3. Si tratta uno show dedicato all’ambiente: 4 puntate in cui si affronteranno temi importanti e che stanno a cuore di tutti noi. C’è una terra dove tutti vorremmo abitare, dove natura e uomo convivono in armonia, dove i rifiuti non sono un problema ma una risorsa, dove l’aria è pulita e l’acqua limpida, e dove un manipolo di eroi combatte ogni giorno per proteggere il pianeta. Questo è l’incipit del nuovo programma di Rai3 dedicato all’ambiente, un tema su cui bisogna confrontarsi sempre di più.

La natura sta cambiando e i segnali sono chiari. Lo smaltimento dei rifiuti, la biodiversità, la qualità dell’aria e dell’acqua. E ancora: conservazione del paesaggio, il tema del riciclo, il risparmio energetico. Questi sono alcuni dei temi al centro di “Macondo”. Un programma di divulgazione culturale che ha l’obiettivo di raccontare il mondo attraverso le lenti del cambiamento climatico.

Macondo, ospiti e anticipazioni della prima puntata su Rai3

Il nuovo programma “Macondo” condotto da Camila Raznovich è pronto a regalare ai telespettatori qualcosa di completamente nuovo. A cominciare dallo studio: una terra immaginaria, che attraverso una spettacolare realtà aumentata porterà lo spettatore dentro habitat diversi: nelle foreste, negli oceani, tra le montagne e le dune dei deserti. Durante ogni puntata, la conduttrice è pronta ad incontrare ed intervistare scienziati, donne e uomini di cultura, personaggi famosi con cui affrontare temi specificamente ambientali. In questa nuova avventura non sarà da sola, visto che presenza fissa è quella del climatologo Luca Mercalli.

Durante ogni puntata spazio anche a reportage internazionali e nazionali che mostrano il lavoro di chi, quotidianamente, si impegna a salvaguardia della natura. Nella prima puntata un reportage su El Hierro, isola delle Canarie autosufficiente dal punto di vista energetico. Spazio poi alle storie di Barbascura e Marco Spinelli, due influencer Green. Non manca il momento musicale affidato ai Gaudats Junk Band, originale band toscana che suona grandi successi rock e pop con i suoi strumenti fatti di scarti, interamente riciclati.

Ma passiamo agli ospiti della prima puntata di sabato 28 ottobre 2023: il premio Nobel Giorgio Parisi, il campione olimpico Jury Chechi e l’immunologa Antonella Viola.

L’appuntamento con Macondo di Camilla Raznovich è da sabato 28 ottobre in prima serata su Rai3.