Lupin su Netflix: trama e cast della serie tv con Omar Sy

Le avventure del ladro gentiluomo Arsenio Lupin rivivono in una serie tv di Netflix. Creata da George Kay e François Uzan, Lupin è un adattamento moderno del personaggio letterario nato dalla penna di Maurice Leblanc. In questa versione, la vicenda è incentrata su un uomo che progetta il colpo del secolo ispirandosi alle gesta di Arsenio Lupin. Il suo scopo è quello di vendicare suo padre per quanto avvenuto anni fa. Prodotta in Francia, la serie tv è una delle più attese del 2021 e arriva sulla piattaforma Netflix l’8 gennaio con la prima parte di stagione, composta da sette episodi.

Lupin su Netflix: la trama della serie tv

La storia segue le vicende di Assane Diop, un uomo che riceve un dono misterioso: un libro su Arsenio Lupin, che ha il potere di garantirgli tutte le risorse che gli permetteranno di diventare ricco. Venticinque anni prima degli eventi della serie, Assane era ancora un adolescente quando suo padre è morto dopo essere stato accusato ingiustamente per un crimine che non aveva commesso.

Nel presente, Assane è intenzionato a rendere giustizia a suo padre, orchestrando una vendetta ai danni di quella ricca famiglia responsabile della sua morte. Il piano è quello di sfruttare il libro di Lupin, giocando ad essere il ladro gentiluomo, imitandone lo stile e la tecnica per confondere la polizia.

Il personaggio di Lupin è stato creato nel 1905 dallo scrittore francese Maurice Leblanc. Le sue avventure sono state portate sullo schermo svariate volte sia sul piccolo che sul grande schermo; la versione più famosa è certamente il manga giapponese del 1967 di Monkey Punch, dal quale è stato poi tratto l’anime di successo Lupin III, liberamente ispirato alle vicende del personaggio originale.

Lupin: il cast e i personaggi della serie tv

Nel cast della serie tv, Omar Sy (Quasi amici, Jurassic World) nel ruolo del protagonista Assane Diop e Vincent Londez che interpreta il Capitano Romain Laugier. Gli altri attori sono Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole Garcia, Hervé Pierre, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy, Fargass Assandé e Shirine Boutella in ruoli non ancora identificati.