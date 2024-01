Nel 2013 il regista Zack Snyder dirige un film che rinverdisce i fasti di Superman, uno dei personaggi di fantasia più amati di sempre. Si tratta de L’uomo d’acciaio, in cui stavolta ad indossare l’iconica tuta blu del supereroe venuto dallo spazio non è più il compianto Christopher Reeve, bensì l’altrettanto bravo Henry Cavill, già visto ed ammirato nella serie The Tudors.

La pellicola è una grande spettacolo, ricca di effetti speciali e sequenze adrenaliniche, da non perdere soprattutto se si è degli appassionati del genere e di Superman in particolare. Va in onda nella prima serata di Domenica 28 Gennaio su Italia Uno: di seguito vi sveliamo le curiosità più interessanti che la riguardano.

L’uomo d’acciaio: la trama in breve e il cast

Kal-El sopravvive miracolosamente alla distruzione del suo pianeta, arriva sul nostro e viene adottato dai coniugi Kent, che gli danno il nome di Clark. Crescendo, il giovane scopre di essere dotato di poteri sovrannaturali e se ne serve per combattere gli alieni che minacciano la Terra.

Michael Shannon, Amy Adams, Kevin Costner, Diane Lane, Julia Ormond, Laurence Fishburne, Russell Crowe e Michael Kelly costituiscono il cast principale della pellicola insieme al protagonista Henry Cavill. Una parte è affidata a Christopher Meloni, star di Law & Order nel ruolo del tenente Stabler.

Le principali curiosità sul film

L’uomo d’acciaio è un film di genere fantastico del 2013 diretto da Zack Snyder. Queste sono le principali curiosità da conoscere sul suo conto: