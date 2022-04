Il red carpet de Le Fate Ignoranti è stata l’occasione per incontrare tanti personaggi del cinema e della televisione legati a Ferzan Ozpetek, una di queste è senza dubbio Lunetta Savino. L’attrice diventata famosa al grande pubblico per il ruolo di Cettina in Un medico in famiglia nella nostra intervista esclusiva ha raccontato la sua collaborazione con il regista di origine turca: “Ho ricordi bellissimi con Ferzan Ozpetek, credo che Mine Vaganti rappresenti uno dei momenti ti più belli della mia carriera. Anche Saturno Contro, ma Mine Vaganti è stato bellissimo”.

Riguardo all’insegnamento del film di 20 anni fa riproposto oggi sotto forma di serie tv l’attrice spiega: “La libertà di pensiero, l’apertura verso un concetto di famiglia che va oltre il legame di sangue. Credo che questo sia il concetto massimo di libertà”. Un insegnamento importante quello della serie tv di Ferzan Ozpetek, che ritroviamo però anche nella serie Studio Battaglia andata in onda su RAI 1 in cui c’è un forte senso di libertà nei confronti della famiglia e Lunetta Savino ne è stata magnifica interprete.

Studio Battaglia 2 si farà? Lunetta Savino: “un successo destinato a continuare”

Lunetta Savino sta vivendo un periodo magico dal punto di vista professionale, specie proprio per il grande successo di Studio Battaglia su Rai 1: “Non abbiamo ancora festeggiato con le mie compagne d’avventura e questo non va bene (ride). Ci siamo sentite e siamo tutte felici perché è una serie di grande attualità, eleganza e questo non è solito”,mentre sulla terza stagione invocata dagli spettatori conferma con un sorriso “I fan la aspettano la terza stagione per cui bisognerà farla”.

Bisognerà dunque attendere ancora un po’ per l’ufficialità, anche se il sorriso di Lunetta Savino lascia intendere che le avventure per le avvocatesse più famose del piccolo schermo italiano continueranno su Rai 1.

Intervista Video