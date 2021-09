Luna Park è la nuova serie italiana di Netflix. Creata e scritta da Isabella Aguilar (dietro ai successi di Baby e The Place) e diretta da Leonardo D’Agostini (Nastro d’argento al miglior regista esordiente nel 2019 per Il Campione) e Anna Negri (Baby), la storia ruota intorno a segreti e intrecci di famiglia nella Roma degli anni Sessanta. Sei episodi per omaggiare un’epoca che non c’è più, ed esplorare i destini di diverse generazioni che compongono tre famiglie, ciascuna alla ricerca del proprio futuro. La serie tv è disponibile su Netflix dal 30 settembre.

Luna Park: la trama della serie tv

Nora, giovane giostraia, e Rosa, ragazza della Roma per bene, si incontrano in un Luna Park, costringendo le rispettive famiglie agli antipodi a guardare il loro passato per far chiarezza sul futuro. Sullo sfondo, la ricerca di una verità tenuta nascosta per anni, che verrà a galla grazie all’incontro tra Rosa e Nora, che sembra proprio voluto dal destino. All’interno del giocoso Luna Park si alternano e si intrecciano i destini di diverse generazioni, tra intrighi e segreti celati per anni.

Luna Park su Netflix: il cast e i personaggi

La serie tv è composta da un cast corale. Simona Tabasco interpreta Nora Martini; Tommaso Ragno nel ruolo di suo padre Antonio; Milvia Marigliano è nonna Miranda; Mario Sgueglia è zio Ettore; Ludovica Martino è la madre di Noram Stella. La debuttante Lia Grego interpreta Rosa Gabrielli; Guglielmo Poggi nel ruolo di suo fratello Giggi; Paolo Calabresi nei panni di Tullio, padre di Rosa e Giggi, e Fabrizia Sacchi è la madre Lucia.

Michele Bevilacqua è Lando Baldi; Lorenza Indovina è Doriana Baldi; Edoardo Coen è Matteo Baldi; Alessio Lapice è Simone Baldi. Nel cast anche Giulio Corso nel ruolo di Sandro Ralli, Matteo Olivetti in quello di Celeste mentre Alessandra Carrillo é Tina, la mamma di Celeste. Gianfranco Gallo interpreta Fausto Minnella, il debuttante Davide Valle nel ruolo di Cesare Grotta, Roberto Evangelista è Canio Grotta, cugino di Cesare; Giulia Ricciardi nei panni di Elvira; Lidia Vitale é Dominici, l’agente di Sandro Ralli; infine Ilaria Loriga interpreta Gioia.