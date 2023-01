Luisa Ranieri è tornata ieri sera con la seconda stagione della fiction “Le indagini di Lolita Lobosco” in onda in prima serata su Rai1. Questa mattina i dati Auditel in merito agli ascolti tv ci confermano il successo della Ranieri e la consacrano “regina” indiscussa delle fiction.

Luisa Ranieri consacrata regina delle fiction: “Le indagini di Lolita Lobosco” non conosce crisi

La prima puntata della seconda stagione di “Le indagini di Lolita Lobosco”, serie televisiva italiana liberamente ispirata all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi ha incollato alla tv ben 6.070.000 spettatori con il 33.5% di share.

Il 21 febbraio 2021 la prima puntata della prima stagione ebbe un seguito di 7.535.000 spettatori con il 31.8% di share. Un successo che non conosce crisi in termini di ascolti tv, quello di Lolita Lobosco, infatti, come possiamo notare dai dati forniti da Auditel, la percentuale di share è cresciuta di quasi due punti percentuali.

Un cast di successo che conquista il pubblico

C’è da dire che il successo di una serie tv, oltre che per la sceneggiatura, è dovuto anche al cast, e quello della fiction “Le Indagini di Lolita Lobosco” è di tutto rispetto.

Insieme alla protagonista Luisa Ranieri abbiamo ritrovato tutti gli interpreti principali della prima stagione, da Filippo Scicchitano, a Giovanni Ludeno passando per Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Giulia Fiume, Lunetta Savino, Camilla Diana, Francesco De Vito, Aldo Ottobrino, Maurizio Donadoni e Ninni Bruschetta. Nel cast anche: Claudia Lerro, Donata Frisini, Nicoletta Di Bisceglie, Vincenzo De Michele, Gian Piero Rotoli, Giovanni Trobetta, Tra le novità, l’ingresso di Mario Squeglia nel ruolo di Angelo e Nunzia Schiano in quello di Andreina.

Luisa Ranieri e gli altri attori chiave della fiction “Le indagini di Lolita Lobosco”

Oltre ai personaggi di Luisa Ranieri e Filippo Scicchitano, altro ruolo interessante è quello del magistrato Marietta Carrozza, personaggio interpretato da una bravissima Bianca Nappi. L’attrice riesce a regalarci con ironia il ruolo di una donna di potere che tradisce il marito, che in altri casi avrebbe fatto storcere il naso ai soliti bigotti.

Sono poi le attenzioni che Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin e Vincenzo De Michele, rispettivamente nella fiction Antonio Forte, Lello Esposito e l’agente Scivittaro, riservono alla Lobosco che ci insegnano come vanno trattate le donne.

Ecco la nostra intervista: