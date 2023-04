Luigi Strangis torna con il suo nuovo singolo dal titolo “Adamo ed Eva”. Un brano scritto in collaborazione con Roberto Tornabene, Kende, Marco Salvaderi e Lorenzo Santarelli, ed è prodotto da ROOM9. Il singolo racconta il desiderio di un amore libero carnale e irrazionale. Un anno ricco di emozioni per il vincitore della scorsa edizione di “Amici”. Il cantautore rivela a noi di SupergGuidaTv chi sono suoi preferiti del Serale del talent show di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Parlando proprio della conduttrice, Strangis ci confida che è proprio grazie a Maria se oggi riesce ad aprirsi con le persone e a parlare senza timore.

Luigi Strangis, Intervista al vincitore di Amici 21

Nuovo singolo “Adamo ed Eva”, parla del desiderio di un amore libero e irrazionale. Come nasce questo brano?

«Nasce da una fusione musicale tra me, i Room9 e Berna. Una bella fusione che mi ha dato tanto, anche perchè abbiamo unito il loro punto di vista musicale con il mio, che se vuoi sono anche contrastanti. Ci siamo ritrovati in una sintonia, Berna è incredibile. “Adamo ed Eva” perchè a volte non vogliamo cadere in tentazione, però ogni tanto è giusto lasciarsi andare. “Carpe diem”, cogli l’attimo».

Si parla di tentazioni: tu da cosa sei tentato quotidianamente?

«Più che vere e proprie tentazioni, io cerco di vivermi la giornata. Anche quelle piccole tentazioni quotidiane, esci di casa, incontri qualcuno, prendi e vai. Ovviamente parlo di tentazioni giuste, perchè in realtà a volte pensiamo di peccare e non è così. Arriviamo comunque da un periodo buio come quello del Covid, godiamocela questa vita».

Diletta Leotta a Radio 105, ha definito “Adamo ed Eva” una canzone “sexy”: avevi pensato a una definizione di questo tipo per questo brano?

«Beh in effetti lo è anche. In “Adamo ed Eva” si parla di tentazione anche carnale ed è anche espressa in maniera molto forte a volte. Tutto questo racconta ovviamente anche l’idea di una tentazione fisica».

Cosa ti aspetti da questo singolo?

«Mi aspetto che si dica che sia un bel pezzo. Ovviamente i numeri sono importanti, ma ad oggi penso che sia un bel pezzo e sarei contento che arrivi il fatto che “Adamo ed Eva” sia veramente un bel pezzo anche per gli altri».

Che anno è stato questo? Tu hai vinto “Amici 21”

«È stato un anno diverso, mi ha oggettivamente cambiato la vita. Sono cresciuto tanto senza esagerare. Ho conosciuto tanta gente, un modo di fare musica diverso, che poi è come voglio fare musica io. Un anno che mi ha fatto anche confrontare musicalmente con tanti altri, e questo mi ha fatto crescere molto».

Che rapporto hai con il successo e la notorietà? Cosa ti piace e cosa ti spaventa invece?

«Spaventare nulla, io mi vivo la giornata tranquillamente, non penso al fatto di essere un personaggio pubblico. Ovviamente è bello, c’è chi mi ferma e mi saluta, chi invece mi saluta senza fermarsi. L’unica cosa che un po’ mi dispiace è quando mi fermano mentre mangio. In quel momento magari no».

Hai pubblicato il tuo primo album “Voglio la gonna” e ora hai lanciato il nuovo singolo “Adamo ed Eva”: cosa ti piacerebbe cantare se dovessi scegliere ora un tema per il prossimo brano?

«Non saprei, forse parlerei di me stesso. Non so quando, ma sono sicuro che arriverà un brano autobiografico».

A Tgcom24, hai dichiarato, ”Non avendo un amore mi lascio andare un po’ di più alle tentazioni”. Sei pronto per innamorarti?

«Perché no. Non penso ovviamente di cercarla, quando arriverà me ne accorgerò. Ovviamente non di co no, perchè non parto mai prevenuto».

Lo dicevamo prima, vincitore di Amici nel 2022: il ricordo più bello e quello più brutto? E poi se ci racconti un tuo aneddoto con Maria De Filippi?

«Credo che il momento più brutto sia stato quello della semifinale. Avevo fatto tanti brani live, preparato più brani rispetto al solito perchè ero stato schierato tante volte durante le sfide, ero completamente sfinito, ed è stato brutto. I momento più bello, e lo lego anche alla domanda che mi ha fatto dopo, è quando parlavo con Maria. Lei mi faceva delle domande, io poi che non parlavo mai, lei mi faceva: “Ma perchè fai così?”. Ad oggi parlo molto di più».

Hai avuto modo di sentire Maria ultimamente? I tuoi fans possono sperare di vederti ospite ad Amici per qualche duetto?

«Si, duetto non lo so, ma penso ci vedremo lì. Non te lo dico con una sicurezza, ti dico forse ci vedremo lì».

Stai seguendo il Serale immagino: chi ti piace?

«Molti non mi crederanno, ma io ci vedo del buono in tutti, in generale sono così nella vita. Mi piace molto Wax come sa stare sul palco. Mi piacciono i timbri di Angelina che di Aaron e la crescita di Federica è stata incredibile. Ognuno ha il suo punto di forza e lo porta sul palco. Avendo vissuto quell’esperienza ti dico che apprezzo tutti perchè non è semplice stare lì».

Ti piacerebbe un giorno tornarci in giuria?

«Non saprei, perchè non mi sento pronto a giudicare. Ad oggi non sarei pronto, devo ancora crescere e fare esperienza. Poi sono tanto buono io».

Quali sono i tuoi miti della musica?

«I miti sono quelli di sempre, quelli che mi capita di ascoltare spesso e di riprendere sempre come: Stevie Ray, David Bowie, John Mayer. Sono prettamente bluesman, rocker o Rock and roll. Ascolto anche altro ovviamente».

Si parlava di te già per Sanremo 2023, avevi presentato un brano?

«Si, avevo presentato un brano. Il dispiacere c’è stato, però quello che mi dico sempre è che la fine non c’è mai. La fine c’è quando non vuoi più fare nulla, io ho ancora voglia di fare tanto, magari sarà il prossimo anno».

Il brano che hai presentato?

«Quello capirò poi. Ci penserò, posso dirti che non è “Adamo ed Eva”, quello è arrivato un po’ dopo».

Ci speri in Sanremo 2024?

«Perchè no. È un bel palco, è proprio il festival della musica italiana. Sarebbe bello portare un bel po’ di vera musica italiana. È un palco dove puoi portare pezzi anche un po’ diversi, ed è bello proprio per quello. Quest’anno c’è stata una grande varietà di musica, il bello è quello: le nuove cose, il nuovo modo di pensare».

Dove ti vedremo questa estate? Sarai a Battiti live?

«Al momento non saprei, è tutto in divenire, posso dirti che sicuramente ci vedremo. Spero soprattutto live perchè è la dimensione più bella e dove mi diverto di più».

Ti proponiamo un duetto da fare con un cantante o una cantante: quali nomi ti vengono in mente?

«Maschile Harry Styles, ovviamente pensando in grande. Femminile guarda sarebbe impossibile, ti dico Sinéad O’Connor. Italiani invece Brunori e La Rappresentante di Lista».

Magari al prossimo Festival di Sanremo con la Rappresentante di Lista sarebbe un bel duetto

«Mai dire mai!».

