Giorgio Panariello e Marco Giallini insieme in “Lui è peggio di me“, lo show in arrivo da dicembre in prima serata su Rai3. Uno spettacolo tutto nuovo quello che i due attori hanno ideato e pensato durante il lockdown e che presto diverrà realtà. Ecco le prime anticipazioni sullo show che, salvo cambiamenti improvvisi, dovrebbe andare in onda da dicembre su Rai3.

Lui è peggio di me, Giorgio Panariello e Marco Giallini su Rai3

Cresce l’attesa per “Lui è peggio di me“, il primo show di Giorgio Panariello e Marco Giallini che da dicembre saranno insieme dagli studi di Cinecittà in prima serata su Rai3. Il programma prende il nome dal celebre film del 1985 di Enrico Oldoini con Adriano Celentano e Renato Pozzetto e come tale si preannuncia come un vero e proprio palcoscenico teatrale dove i due artisti protagonisti si alterneranno tra sketch, esibizioni, ma anche monologhi. Non mancheranno poi dei momenti musicali, ma anche di riflessione con la partecipazione di tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo.

Per Giorgio Panariello e Marco Giallini è la prima volta insieme e sono arrivati a questo show dopo essere diventati amici durante il lockdown. Proprio così, la pandemia da Coronavirus, ha permesso ai due attori di conoscersi e confrontarsi come ha raccontato l’attore e regista toscano:

Durante il lockdown abbiamo fatto le dirette Instagram e ci siamo molto divertiti. Ho lavorato con tanti artisti, è difficile mettersi davanti al pubblico con una persona che stimi ma con cui non hai fatto niente prima. Sento che andrà bene.

Parlando proprio dello show che andrà in onda da dicembre su Rai3, Panariello ha anticipato da Repubblica: “il mio tentativo sarà portare avanti il programma, il suo di rovinarlo. Gli darò gli input, lui è incuriosito da me, io da lui. Una vena di malinconia ci unisce, saremo uno lo psicologo dell’altro. Senza dolori non si vive“.